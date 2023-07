Les services de protection de la jeunesse à l’arrêt depuis une semaine : “la ministre Glatigny ne répond pas à nos revendications”

À lire aussi

"Nous prenons en charge des jeunes en danger ainsi que des délinquants mais nous ne disposons pas d’assez de places pour les accompagner de manière optimale”, fustige Anne De Keyser, déléguée en chef au SPJ de Bruxelles. “Les situations sont de plus en plus complexes et les listes d’attente sont de plus en plus longues.”

Le personnel se dit “épuisé” et “beaucoup sont en burn-out” suite à cette situation qui s’est aggravée ces derniers mois. “Des jeunes maltraités dans leur famille sont placés à l’hôpital faute de places dans les familles d’accueil, ou doivent rester dans leurs familles”, poursuit-elle. “Le Covid a accru le mal-être des jeunes et de plus en plus sont livrés à eux-mêmes. Les situations sont de plus en plus lourdes et le personnel est débordé.”

Un plan d’actions d’ici l’automne

Suite aux piquets de grève, la ministre de l’Aide à la jeunesse Valérie Glatigny (MR) a assuré mardi travailler à un “plan d’actions”, espérant trouver une réponse globale d’ici le conclave budgétaire, prévu à l’automne.

"Ce plan d’actions se veut multidimensionnel et porte tant sur le recrutement que sur la formation, la sécurité, le bien-être ou encore l’infrastructure”, a indiqué mardi la ministre, interrogée en commission du Parlement de la FWB par plusieurs députés sur ce mouvement de grève. “Certaines actions comme celles portant sur la formation des agents et leur sécurité sont d’ores et déjà travaillées par mon administration. En ce qui concerne les demandes relatives au renforcement des normes d’encadrement, c’est un processus progressif qui va impliquer un renforcement budgétaire. Cette réflexion est en cours”, a ajouté Mme Glatigny.

Celle-ci a assuré chercher aussi des moyens financiers pour créer là où les besoins sont les plus criants des prises en charge supplémentaires afin de faire baisser la pression sur les agents de l’Aide à la jeunesse. “Ces éléments sont déjà en négociation et devront faire l’objet d’un accord au plus tard lors du conclave budgétaire”, a encore dit Mme Glatigny.

Devant les députés, la ministre a également rappelé que la FWB avait pourtant augmenté de 52 millions d'euros le budget dévolu à cette politique au cours des cinq dernières années, mais les besoins ne cessent d'augmenter.

Des réponses jugées insatisfaisantes par le secteur. “La ministre ne répond absolument pas à nos revendications principales. Ce qu’il manque, ce sont des prises en charge dans les services d’accompagnement et des lits dans les services résidentiels. Elle ne veut pas en entendre parler, estimant que c’est la prévention qui permettra d’éviter des placements. Ce postulat, c’est nier la réalité de nos jeunes en danger et de cette tranche de la société”, conclut Anne De Keyser.