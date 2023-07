Antiterrorisme : des perquisitions menées à Verviers ce jeudi matin

On ne sait pas si ces perquisitions ont mené à des interpellations, mais elles sont liées à une enquête internationale et à d’autres opérations qui ont eu lieu au même moment en Allemagne et aux Pays-Bas. En effet, sept membres présumés d’un groupe islamiste, originaires de pays d’Asie centrale et envisageant des attentats en Allemagne, ont été arrêtés jeudi, a annoncé le parquet fédéral allemand en charge de l’antiterrorisme. Cette cellule avait pour objectif de commettre “en Allemagne des attentats à forte visibilité”, “dans l’esprit du groupe djihadiste État islamique (EI)”, mais sans avoir encore “de projet d’attentat concret” au moment des arrestations, selon le parquet.

Les sept suspects – un ressortissant turkmène, un Kirghize et cinq Tadjiks – sont arrivés en Allemagne depuis l’Ukraine, peu après le début de l’offensive russe dans ce pays, le 24 février 2022. Ils ont “envisagé des cibles d’attentats en Allemagne, repéré des lieux de crime possibles et essayé de se procurer des armes”, selon le communiqué du parquet. Ces hommes partagent, selon le parquet, “une attitude islamiste radicale” et étaient en contact avec des membres de l’État islamique au Khorasan (EI-K), branche régionale de l’EI notamment active en Afghanistan. Ils avaient collecté et transféré depuis l’Allemagne de l’argent aux réseaux islamistes à l’étranger, selon le parquet. Ils ont été arrêtés dans la région de Rhénanie du Nord-Westphalie, dans l’ouest de l’Allemagne.

Les sept suspects interpellés en Allemagne doivent être présentés à un juge d’instruction d’ici vendredi. Un homme de 29 ans originaire du Tadjikistan et une femme de 31 ans originaire du Kirghizistan, faisant partie de la même cellule, ont également été arrêtés aux Pays-Bas.