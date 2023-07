Des actionnaires de TotalEnergies refusent leurs dividendes et veulent assigner la compagnie en justice

Extraction des hydrocarbures, rejet de méthane dans l’atmosphère, lourdes consommations d’énergie… Les signataires rappellent que la dette environnementale des compagnies pétrolières est encore beaucoup trop lourde, ces dernières étant responsables de plus d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre mondiales.

Leur demande est donc claire : les compagnies pétrolières – en premier lieu TotalEnergies – doivent intégrer à leurs bilans comptables les coûts écologiques de leur activité et verser les dividendes en tenant compte de ceux-ci. Ils rappellent qu’en mai dernier, si le groupe français a rejeté une résolution climatique consultative mais ambitieuse, la fameuse “résolution A”, 30 % des actionnaires de TotalEnergies avaient quand même voté en faveur.

Sincérité des comptes

Ces actionnaires en colère annoncent en outre assigner en justice le mastodonte pétrolier pour “dividendes fictifs”. En effet, ils regrettent que la compagnie ne prenne pas en compte les coûts écologiques induits par son activité. Ils lui demandent donc de déprécier ses actifs, en ôtant de ses bénéfices le prix de sa dette écologique et celui nécessaire pour une transformation adaptée à la crise climatique, comme le développement des énergies renouvelables.

Dans une plus large mesure, ils déplorent également qu’aucun dispositif législatif suffisant n’a été mis en place à ce jour pour obliger les entreprises à réduire leur dette environnementale. “Elles ne sont qu’incitées à rendre plus durables leurs modèles économiques et peuvent être seulement contraintes de 'réparer' les préjudices écologiques entraînés par leur activité.” Ils estiment qu’évaluer le montant financier des coûts écologiques des mastodontes pétroliers est une opération “relativement simple puisque le carbone, le gaz à effet de serre le plus émis par les hydrocarbures, a désormais un coût à la tonne”.

Ils concluent : “La seule contrainte financière faisant loi pour les entreprises, nous avons peut-être trouvé là un moyen de les presser à sortir du négationnisme climatique. Et d’empêcher que leur enrichissement continue à se faire au préjudice de la nature, et des générations suivantes.”