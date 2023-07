La ministre Valérie Glatigny démissionne et annonce devoir subir une intervention médicale

En concertation avec son parti, elle présentera ce jour sa démission au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

”Je pars avec un sentiment de sérénité, explique encore la ministre. Nous pouvons compter sur un réseau de personnes talentueuses et je sais que la relève sera assurée. Et je me tiens à disposition pour faciliter le passage de flambeau.”

Valérie Glatigny tire aussi ce bilan : “Plusieurs réformes qui me semblaient nécessaires dans mes compétences sont réalisées, ou sont en bonne voie. En dépit de la crise sanitaire et des autres crises qui ont émaillé mon mandat, j’ai fait de mon mieux pour imprimer un message d’excellence, d’égalité des chances et de bonne gestion de l’argent public.”

Et de conclure : “A la personne qui prendra le relais, ainsi qu’à l’ensemble du gouvernement, je souhaite plein succès pour finaliser les derniers dossiers de cette législature”.

Dans une réaction, le président du MR Georges-Louis Bouchez a remercié Valérie Glatigny pour son "excellent travail", notamment l'augmentation du nombre de numéros Inami. "Valérie aura une place de choix sur nos listes en 2024 et sera un atout majeur du MR", assure-t-il. Le ministre-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet a également salué sur Twitter le travail de la ministre et lui a témoigné de son respect.

A noter que le MR tiendra une conférence de presse ce vendredi 7 juillet à 10h et présentera le ministre qui remplacera Valérie Glatigny. Seront donc présents le président du MR, Georges-Louis Bouchez, Valérie Glatigny ainsi que le nouveau ministre.