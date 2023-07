Le Belge ne sait pas s'abstenir de boire pendant l'été: une personne sur deux consomme malgré tout de l'alcool avant de prendre le volant

L'agence wallonne de la sécurité routière a mené une étude auprès de nombreux belges. Un constat est plutôt clair: peu de belges parviennent à ne pas boire la moindre goute d'alcool et ce malgré qu'ils doivent reprendre le volant.

Cependant, ils limitent toutefois leurs consommations. L'AWSR a révélé "que 51% des conducteurs ne boivent pas du tout d’alcool s’ils doivent conduire. Cela signifie que près d’un Wallon sur 2 (49%) en consomme bien qu’il doive prendre le volant".

Parmi ces 49%, environ 3 sur 4 avouent surveiller leur consommation pour ne pas dépasser la limite légale et un conducteur sur 4 révèle ne pas tenir compte de la limite légale.

Parmi l'ensemble des personnes interrogées, 1% ne surveillent pas du tout leur consommation.

22.000 éthylotests pour les festivaliers

Pour aider les festivaliers à savoir s'ils sont aptes ou pas à reprendre la route après une (ou plusieurs) longue(s) journée(s) de festival, l'AWSR a mis à leur disposition 22.000 éthylotests répartis dans une dizaine de festivals différents.

Les festivaliers qui le souhaitent peuvent aussi rentrer via les bus TEC et l'opération TEC ON TOUR. Les transports en commun mettent en place des navettes spéciales pour quitter et rejoindre certains événements.

L'AWSR rappelle qu'"un conducteur qui prend le volant avec une alcoolémie légèrement supérieure à 0,5 grammes par litre de sang risque pourtant déjà jusqu’à 10 fois plus d’avoir un accident".