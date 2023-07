Permis de conduire des seniors : l’Europe souhaite un contrôle médical pour améliorer la sécurité routière, le ministre Gilkinet n’en veut pas

“Les États membres réduisent les durées de validité administrative prévues […] à cinq ans ou moins pour les permis de conduire dont les titulaires résident sur leur territoire et sont âgés de 70 ans révolus afin d’augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d’appliquer d’autres mesures spécifiques, notamment des cours de remise à niveau”, indique l’article 10 de la proposition de directive européenne.

Laquelle précise que cette durée réduite de validité administrative n’est appliquée qu’à l’occasion du renouvellement du permis de conduire. En résumé, seuls les seniors qui ont un permis à renouveler – soit ceux qui ont un permis au format de carte bancaire – seraient concernés.

Interpellé ce jeudi à la Chambre, le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet s’est dit opposé à ce projet européen, estimant qu’une telle décision allait “faire plus de victimes que de vies sauvées.”

Le ministre estime en effet que cette mesure empêcherait la libre circulation des seniors et renforcerait leur isolement. “Personne ne doit être exclu de l’espace public, ou privé de cette liberté qu’est la mobilité, indique-t-il. Et cela vaut pour les seniors, qui ont plus souvent besoin d’une voiture pour jouir de cette liberté. Il est impensable de discriminer un groupe d’âge entier, de limiter ses activités, sa vie sociale ou encore son accès aux soins médicaux. Si l’objectif de la Commission est d’améliorer la sécurité routière, elle fait fausse route.”

Les chiffres de Vias donnent raison au ministre : les seniors sont proportionnellement moins impliqués dans les accidents graves de circulation, notamment car ils ont tendance à rouler moins vite et à éviter de prendre le volant la nuit ou lors de conditions climatiques périlleuses (verglas, neige, tempête,…). “Quand les seniors sont concernés par l’insécurité routière, c’est essentiellement en tant que victimes lorsqu’ils sont piétons ou cyclistes ; ou parce qu’ils se sont personnellement blessés en tant qu’automobilistes. En d’autres termes : sur la route, les seniors sont davantage en danger eux-mêmes qu’ils ne sont dangereux pour les autres.”

Le ministre rappelle par ailleurs que “l’aptitude médicale à la conduite n’est pas nécessairement liée à l’âge. Néanmoins, les études démontrent que les seniors mettent en place d’eux-mêmes des stratégies de compensation : ne plus rouler de nuit, réduire leur vitesse, respecter de plus grandes distances de sécurité, n’emprunter que des itinéraires connus, éviter les manœuvres dangereuses,… Autrement dit, nos seniors sont souvent des conducteurs exemplaires. Et si chacun conduisait comme nos aînés, les chiffres de la sécurité routière seraient bien meilleurs en Belgique !”