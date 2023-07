Succession de la ministre Glatigny : de Diana Nikolic à Frédérique Ries , Florence Reuter et David Leisterh, voici les noms qui sont sur la table

L’annonce a secoué le monde politique. Directement, les marques de soutien ont plu, depuis les rangs de la majorité tant que depuis ceux de l’opposition. “Tu as tant reformé avec conviction, bienveillance et toujours avec une honnêteté trop rare en politique”, “Immense et excellent travail”, “Respect”, “Tu as porté des réformes importantes”, “Une responsable politique qui a toujours su manier les voies de la concertation et de la hauteur de vues”, a-t-on pu lire.

Après les adieux, place au remplacement. Au MR, on s’est organisé pour trouver la personne qui pourra reprendre le flambeau. Jeudi, il se disait que le président Georges-Louis Bouchez avait déjà fait son choix, en concertation avec l’ancienne Première ministre Sophie Wilmès et le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) Pierre-Yves Jeholet.

La question a agité le monde politico-médiatique. À un peu moins d’un an des élections, la personne qui héritera de ce poste jouira d’une visibilité accrue qui pourrait ruisseler sur la circonscription dont elle est issue. Quelques noms issus du groupe MR au parlement de la FWB ont été évoqués en coulisses. Ainsi parle-t-on de Diana Nikolic, cheffe de groupe et proche du chef du gouvernement communautaire, Liégeois comme elle. “Mais deux Liégeois au gouvernement, ça n’ira pas”, entend-on.

Il se dit également que les libéraux souhaitent utiliser ce poste à haute responsabilité (9 compétences) pour faire rayonner ses équipes de la capitale. On cite donc David Leisterh, le président de la régionale bruxelloise. Proche du président Bouchez, le Boitsfortois ne dirait pas non à ce poste qui permet de se faire mieux connaître de la jeunesse et de cette nouvelle génération de votants. “Mais il serait plus avisé de mettre une femme à ce poste”, entend-on, même si la parité laisse l’embarras du choix pour la désignation du cinquième membre du gouvernement.

Focus sur Bruxelles

Ces options écrémées, les regards se tournent vers Valentine Delwart. Échevine à Uccle, proche de Charles Michel, la secrétaire générale du MR est louée en interne pour sa capacité à travailler les dossiers en profondeur. Ce choix semble être le plus plébiscité puisqu’il revient souvent dans les spéculations internes. D’autres noms circulent néanmoins, comme celui de Frédérique Ries, députée à l’Europe, ou encore celle de Florence Reuter, députée fédérale et bourgmestre de Waterloo.

À ce stade, il ne faut toutefois pas exclure la possibilité d’avoir une surprise du chef, une désignation sortie de nulle part. Georges-Louis Bouchez avait déjà pris de court les spéculateurs en nommant l’ex-journaliste Hadja Lahbib aux Affaires étrangères ou en allant chercher l’ex-échevin Adrien Dolimont pour le budget wallon. Ce scénario pourrait se répéter. Une réponse officielle est attendue vendredi matin.