Une météo qui tend vers la canicule ? Un week-end chaud mais orageux s’annonce, “certains modèles annoncent une vague de chaleur à la fin du mois”

Après une dizaine de jours où les températures sont restées agréables et autour des moyennes de saison, un nouveau coup de chaud arrive. Il va faire chaud dès ce vendredi. “On va en effet déjà presque atteindre la barre des 30 degrés ce vendredi, confirme Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. On repasse donc à un temps chaud après une petite période plus calme, et cela va continuer samedi et dimanche, où on devrait connaître les jours les plus chauds depuis le début de l’été. Lors de la première vague de chaleur, nous n’avions atteint “que” 31,2 degrés à Uccle, et on atteint au moins 32 degrés pour samedi.”