À peine désignée ministre, Françoise Bertieaux essuie déjà sa première polémique : “Citoyenne soumise”

”Je me suis laissée vacciner parce que c’est un acte citoyen. De santé publique globale. Quelqu’un peut m’expliquer pour moi ça fait quoi ? À part mal au bras ?”, écrit la libérale le 17 avril 2021.

”J’ai reçu ma 1ère dose AstraZeneca. Citoyenne soumise. Ça sert à quoi en fait ? Je suis Protégée ??? Je protège les autres ? Qui peut nous dire quoi ????Allo ????”, tweete-t-elle le même jour.

D’autres messages postés sur la même plateforme sont du même acabit. Ils semblent questionner la stratégie globale de lutte contre le covid, stratégie qui, à cette époque, soulevait de nombreuses questions.

Il n’en reste que ces vieux tweets où la ministre questionne l’utilité du vaccin contre le covid sont du plus mauvais effet lorsque l’on a dans ses compétences l’enseignement supérieur, les hôpitaux universitaires et la recherche scientifique.

Ces tweets ont entre-temps été supprimés.

”Vaccinée trois fois”

Le cabinet de la ministre a tenu à préciser le contexte de publication de ces tweets. “Françoise Bertieaux s’est exprimée à de nombreuses reprises sur l’importance du respect des règles sanitaires et s’est elle-même fait vacciner trois fois, convaincue par l’efficacité d’être vaccinée. Elle fera donc normalement sa quatrième dose cet automne.”

”Pour rappel, au moment du tweet, de nombreuses informations évoquaient la dangerosité d’Astra Zeneca, et quelques décès étaient même évoqués comme étant liés. Cela posait question et pouvait susciter méfiance et interrogation. C’était l’objet de son tweet.”