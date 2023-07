Code de la route en Suisse, France, Italie, Allemagne, Luxembourg,… : voici les pièges à éviter sur la route de vos vacances pour éviter les amendes

Après un premier week-end relativement calme en raison d’un calendrier scolaire différencié au nord et au sud du pays, les choses sérieuses commenceront ce week-end sur la route des vacances. L’organisme Bison Futé prévoit que les difficultés, samedi, dans le sens des départs seront “les plus importantes du week-end” dans l’hexagone et dans la vallée du Rhône en particulier. L’organisme français voit même rouge dans le quart Nord-Est pour les premiers départs des vacances d’été.