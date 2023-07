Françoise Bertieaux remplace Valérie Glatigny : “Une certaine gauche va me qualifier d’élitiste, je ne me tracasse pas”

La Woluwéenne reprend une série de compétences de Valérie Glatigny qui démissionne pour des raisons de santé. Françoise Bertieaux hérite de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles. Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) reprend le Sport et l’Enseignement de la promotion sociale.

Le choix de l’expérience

Le choix de nommer Françoise Bertiaux a surpris car son nom n’apparaissait pas dans la short-list des spéculateurs. Mais après coup, il est perçu comme stratégique et judicieux. Née le 17 septembre 1958 à Uccle, Françoise Bertieaux est aujourd’hui – après 4 années passées à New-York – Wolusaintpétrusienne. Comme sa prédécesseure, la libérale pourra incarner un visage fort du mouvement réformateur au sud de la capitale.

Françoise Bertieaux n’est pas une novice. En 40 ans dans l’univers politique, la Bruxelloise a été conseillère communale à Etterbeek, conseillère provinciale du Brabant (avant que la province ne se splitte en deux), attachée parlementaire, chef-cab de Jacques Vandenhaute, conseillère du président du MR Jean Gol et également conseillère d’Armand De Decker. Avant qu’elle ne quitte la politique, on la surnommait la Madame Enseignement du MR, notamment pour sa bonne connaissance des dossiers et ses avis tranchés. Lorsque nous l’interrogeons sur ses inquiétudes vis-à-vis de l’enseignement, elle réplique du tac au tac : “Si on commence avec des inquiétudes, ça ne va pas.”

guillement Pour beaucoup de jeunes qui ont terminé leurs humanités devant ou pas devant leurs écrans, rentrer dans l’enseignement supérieur a été une épreuve extrêmement difficile."

Avant de nuancer. “Ça fait maintenant presque 25 ans que j’ai commencé à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a toujours eu des problèmes. Certains ont été en partie résolus par Valérie Glatigny, qui était le problème du sous-financement et de la massification de l’enseignement supérieur. Il y a le problème de la précarité estudiantine qui a peut-être plus avec la massification de l’enseignement supérieur. Il y a des problèmes de niveau de réussite et je pense que le covid n’a pas aidé cette transition sereine entre l’enseignement obligatoire et l’enseignement supérieur. Pour beaucoup de jeunes qui ont terminé leurs humanités devant ou pas devant leurs écrans, rentrer dans l’enseignement supérieur a été une épreuve extrêmement difficile. Je suis consciente qu’il y a plein de défis à relever mais je ne vais pas commencer avec des inquiétudes, sinon ça n’ira pas.”

Le come-back de Michael Jordan, mais sans le basket

À ceux qui qualifiaient la gestion d’élitiste la méthode Glatigny, Bertieaux réplique, sans fard : “Une certaine gauche va me qualifier d’élitiste, donc je ne me tracasse pas. Je sais que nous sommes de vraies libérales, que nous défendons des valeurs qui peuvent permettre à toutes et à chacun de sortir le meilleur de lui-même. Si c’est ça être élitiste, alors voilà. Mais la gauche le dira toujours par rapport à nous.”

Pour éviter de la surcharger, pour lui permettre de reprendre à la volée les dossiers en cours, le MR a choisi de redistribuer deux de ses compétences à Pierre-Yves Jeholet. C’est le ministre-président lui-même qui a insisté pour reprendre ces matières. “C’est le come-back de Michael Jordan, mais sans les compétences sportives”, a plaisanté le président du MR Georges-Louis Bouchez.

Déjà au coeur d'une polémique

À peine désignée, la future ministre a connu sa première polémique. Des internautes ont exhumé de vieux tweets où elle questionnait l’utilité du vaccin contre le covid. Des tweets qui passent mal lorsqu’on a la charge de l’enseignement supérieure, des hôpitaux universitaires et de la recherche scientifique.

Du côté des syndicats étudiants, on enjoint la ministre à prendre en compte les difficultés qu’ils traversent depuis le Covid. La FEF rappellent les difficultés liées au coût des études, la précarité étudiante, les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur ou encore le difficile accès aux logements. “Ne pesons pas nos mots, la situation est dramatique. Il faut prendre des mesures directes et structurelles. […] Madame Françoise Bertieaux, vous êtes maintenant la ministre des étudiants, ne les décevez pas”, indique la Fédération.

Françoise Bertieaux devra prêter serment comme ministre le 19 juillet.