La seconde maison de détention du pays a ouvert ses portes dans la prison de Forest pour les personnes condamnées à des courtes peines

"Les maisons de détention, telles que celle qui existe déjà à Courtrai, sont un environnement idéal pour l’exécution de ces courtes peines en vue d’une réinsertion", selon Vincent Van Quickenborne. "Les résidents d’une maison de détention peuvent y reprendre leur vie en main. À l’aide des accompagnateurs de détention, ils recherchent activement du travail, des formations et des activités quotidiennes utiles. Ils y apprennent en outre à cohabiter, à gérer leur administration et même à prendre part aux tâches ménagères."

"Plus de responsabilités dans une maison de détention que dans une prison classique"

Dans ce cadre, un travail spécifique est mené afin de personnaliser l’accompagnement des détenus grâce aux accompagnateurs de détention, une nouvelle fonction qui voit le jour au sein de l’administration pénitentiaire. “Ils se concertent systématiquement avec la direction, les services psychosociaux et les soignants. Grâce à ces connaissances croisées, il est désormais possible d’élaborer un plan de détention individuel sur mesure pour le résident en question. Les résidents reçoivent plus de responsabilités dans une maison de détention que dans une prison classique”, ajoute le ministre de la Justice.

Les délinquants sexuels et les condamnés pour terrorisme n’entrent pas en considération

Seuls les condamnés présentant un profil à faible risque et motivés à améliorer leur vie peuvent y séjourner. Les délinquants sexuels et les condamnés pour terrorisme n’entrent jamais en considération. Les personnes qui ne respectent pas les règles sont renvoyées vers une prison classique.

La maison de détention est implantée dans les anciens bâtiments de la prison pour femmes. Les détenues ont été transférées dans la prison de Haren. La Régie des Bâtiments a effectué différents travaux de rénovation et d’adaptation, d’un montant d’environ 700 000 euros, afin de rendre le bâtiment adapté à cette nouvelle forme de détention plus ouverte. “Ces travaux comprenaient notamment l’enlèvement des barreaux, l’adaptation des portes des cellules, la rénovation des sols, des murs et des plafonds, l’aménagement de nouvelles cuisines, mais aussi l’installation d’un éclairage LED et d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite”, affirme Mathieu Michel, secrétaire d’Etat en charge de la Régie des Bâtiments.

"Nous devons veiller à ce que les nouveaux criminels reprennent leur vie en main et ne retombent pas dans la criminalité”, selon Vincent Van Quickenborne. “Ils doivent apprendre ce qu’est le travail honnête et restructurer leur vie. Les résidents retournent au travail, reprennent le contrôle de leur vie et quittent la maison de détention meilleurs qu’ils n’y sont arrivés. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité à Bruxelles également, c’est une bonne chose que nous ayons désormais aussi une maison de détention dans notre capitale.”