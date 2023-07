Projet de révision du permis pour seniors, Touring monte au créneau : “On n’est pas vieux à 70 ans !”

Pour rappel, l’article 10 du projet de nouvelle directive européenne sur le permis de conduire, prévoit que “les États membres réduisent les durées de validité administrative prévues […] à cinq ans ou moins pour les permis de conduire dont les titulaires résident sur leur territoire et sont âgés de 70 ans révolus afin d’augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d’appliquer d’autres mesures spécifiques, notamment des cours de remise à niveau.”

Jeudi, le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, indiquait y être formellement opposé, estimant que cette mesure “allait “faire plus de victimes que de vies sauvées.”

À lire aussi

Le ministre estime en effet que cette mesure empêcherait la libre circulation des seniors et renforcerait leur isolement. Et ajoutait que les seniors étaient sans doute plus prudents que les autres automobilistes, limitant leurs déplacements la nuit et sous des conditions climatiques difficiles. “Si chacun conduisait comme nos aînés, les chiffres de la sécurité routière seraient bien meilleurs en Belgique !”, assénait-il.

Les seniors ne sont pas plus dangereux que les autres automobilistes, estime Touring. Notamment car ils roulent plus prudemment. ©Demoulin Bernard

Aujourd’hui, c’est donc à Touring d’embrayer. “Nous nous opposons radicalement à une durée de validité administrative limitée dans le temps du permis de conduire pour les seniors, indique Lorenzo Stefani, porte-parole de l’organisme. Si vraiment nécessaire et seulement avec une étude scientifique à l’appui, seule une visite médicale imposée à partir de l’âge déterminé pourrait être envisageable. C’est alors uniquement un médecin qui aurait les compétences nécessaires pour estimer les aptitudes de conduite d’un senior. Et ce, aussi bien pour les 4 roues que pour les deux roues.”

Selon Touring, “les seniors sont sur la voie publique, les usagers les plus prudents, les plus courtois et appliqués aux réglementations. Ils sont également ainsi que leur entourage les plus responsables par rapport à la conduite d’un véhicule et renonceront, par exemple, spontanément à prendre le volant la nuit pour privilégier les déplacements à la lumière du jour.”

À lire aussi

Touring rappelle par ailleurs que la mobilité est “une liberté de se déplacer et tant que faire se peut, personne ne peut limiter ce “droit universel” sans un consentement individuel. De nombreux séniors sont des PMR et ne peuvent se déplacer avec les transports en commun. Ils doivent donc pouvoir profiter du libre choix de transport et donc de se déplacer en voiture ! Enfin, il serait discriminatoire d’imposer un règlement restrictif aux seniors résidant en Belgique (ou uniquement dans certains pays de l’union européenne), tout en laissant circuler sans restriction les séniors étrangers.”