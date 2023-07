Thomas Dermine : “Plus grand monde n’accorde de crédibilité à Georges-Louis Bouchez, c’est devenu une blague”

”Je ne pense pas qu’il y ait de contradiction. Il y avait effectivement une pression sur la ministre Lahbib. En tant que membre gouvernement on doit se soumettre au contrôle parlementaire, c’est l’essence de la démocratie. En parallèle, le parti socialiste est un parti responsable, on est dans un gouvernement pour faire des réformes pour les citoyens, comme la réforme fiscale. On ne pouvait quitter le gouvernement sur une question aussi importante, alors qu’il y a encore des chantiers”, expose-t-il répétant le même laïus. “Les réformes et les citoyens avant tout le reste, c’est pour ça qu’on fait de la politique et c’est ce à quoi travaille le PS”.

Pour la suite, Hadja Lahbib aura-t-elle la confiance du PS ? Elle doit bientôt présider l’Union européenne pour la Belgique. “Dans un régime parlementaire, ce sont les membres du parlement qui donnent leur confiance au gouvernement et aux ministres. En tant que membre du gouvernement, je n’ai pas à m’exprimer sur une autre collègue”, botte en touche Thomas Dermine.

Le socialiste revient ensuite sur le cas Bouchez, qui a souvent été visé dans cette crise des visas. “Il ne faut pas donner une importance démesurée à des personnages qui n’attendent que ça. Aujourd’hui, plus grand monde n’accorde de crédibilité à Georges-Louis Bouchez, c’est devenu une blague autant au sein du gouvernement, qu’avec les autres partenaires”, tacle-t-il.

Thomas Dermine est pointé du doigt dans le plan de relance européen, dont la Belgique attend toujours de voir la couleur de l’argent. “C’est la programmation d’investissement la plus ambitieuse depuis 30 ans. Il y a près de 1000 projets ouverts en Belgique. L’exécution des projets par le fédéral et toutes les entités du pays sont en plein cours, c’est très ambitieux […] ça fait 30 ans qu’on diminue les investissements publics, ce gouvernement est le premier depuis 30 ans qui va inverser la courbe grâce au plan de relance”, avance-t-il. Même si la Belgique ne reçoit jamais l’argent de l’UE ? On pense notamment à la réforme des pensions. “Oui, ils seront financés autrement”, assure-t-il. Mais le secrétaire d’État a toute confiance au gouvernement pour y parvenir.

Thomas Dermine revient ensuite sur le cas Paul Dujardin. L’ancien CEO du Bozar a été licencié du projet du bicentenaire de la Belgique, poste auquel il avait été nommé par Dermine lui-même. “Il y a eu des manquements de gestion. La gouvernance indépendante de ce projet a décidé de se séparer de Paul Dujardin, je les soutiens totalement parce qu’en 2023 on doit être rigoureux et exemplaire sur la gestion des deniers publics”, déclare-t-il.

Petit point élections 2024, la Wallonie pourrait-elle compter le PTB comme partenaire de gouvernement ? “L’ineptie du PTB c’est qu’il ne participera pas au pouvoir au fédéral et à la région, c’est ce que disent Raoul Hedebouw et Sofie Merckx. Voter pour le PTB c’est une voix perdue, ça affaiblit le PS et ça renforce la droite”, assène Thomas Dermine.