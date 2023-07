174 Belges se prénomment “Adolf” : “J’en bave depuis toujours. Des gens font le salut hitlérien devant moi”, témoigne ce Liégeois

Dans la presse, il a dû s’expliquer : “Mes parents voulaient m’appeler autrement. Mais le frère de mon père est décédé à 27 ans dans une avalanche et ma grand-mère, qui était aussi ma marraine, a insisté pour qu’il reste un Adolf dans la famille. Mais ma mère m’a toujours appelé “Adi” et depuis, tout le monde m’appelle comme ça.” Toute sa carrière, le tacticien autrichien n’a cessé d’entendre des comparaisons sur son nom. “On ne peut pas être totalement heureux avec un nom comme ça.”

Et il n’est pas le seul. En Belgique, ils sont 413, tous de plus de 65 ans, à porter ce prénom, dont 371 en Région flamande, selon les chiffres que nous communique l’Institut National des Statistiques. Il n’y en a pas chez les moins jeunes. La version francisée, “Adolphe”, est moins présente chez les plus de 65 ans (174 dont 101 en Région wallonne et 25 en Région bruxelloise). Elle est par contre un peu moins taboue puisque 53 personnes de 18 à 65 ans s’appellent ainsi et même 3 mineurs.

Il est Liégeois et a 84 ans. Il s’appelle Adolf. Et le sujet de notre discussion par téléphone l’énerve au plus haut point tant il avoue en avoir bavé. “Et ça continue aujourd’hui. Certains lèvent le bras droit en passant devant moi. On me demande pourquoi je n’ai pas mis ma moustache. Bien sûr que j'aurais préféré m’appeler Jules ou Antoine. On n’a pas envie d’avoir le prénom que quelqu’un qui a fait des millions de morts. J’imagine qu’aujourd’hui, en Belgique, il ne doit pas être facile non plus de s’appeler “Vladimir”, en référence à Poutine.”

Le prénom Adolf est interdit en France mais pas en Belgique. Dans la liste des prénoms farfelus rejetés par la Justice, il y a par contre, chez nous celui d’Oussama ben Laden…

