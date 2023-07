Après le soleil, la pluie : alerte jaune chaleur ce samedi en Belgique, mais attention aux averses et violents orages violents en approche

Dès cet après-midi, les nuages commencent à ternir le ciel bleu et des averses sont attendues. Dans la soirée, des orages qui promettent d’être violents devraient tomber, avec beaucoup de vent et de pluie. “Des dégâts locaux sont possibles en raison des rafales de vent et de l’abondance en eau en peu de temps”, a prévenu le météorologue David Dehenauw à nos confrères de HLN. “Il se peut également que la nuit soit très perturbée”.

Le risque d’orages est particulièrement élevé dans l’ouest du pays, près de la frontière française.

Des averses sont déjà tombées à Bruxelles. Les Bruxellois ont été surpris : le ciel s’est transformé en quelques minutes d’un beau soleil à une forte pluie, et des averses de grêles vers 15h.

Le SPF Intérieur active le numéro d'aide 1722

L’ensemble de la Belgique se trouve donc en alerte jaune orage depuis 13h également, qui ne sera pas levée avant 21h dimanche. Les intempéries devraient d’ailleurs être plus violentes dimanche. 20 à 30 litres d’eau par mètre carré en une heure pourraient tomber. De la grêle et des fortes rafales ne sont pas à exclure. Le mercure baissera légèrement, autour des 27 degrés.

En raison de l'avertissement émis par l'IRM quant aux risques d'orages ces prochaines heures, le SPF Intérieur a décidé samedi après-midi d'activer temporairement le numéro d'appel d'urgences 1722. Ce numéro doit être utilisé lors de dommages matériels causés par une tempête ou des dégâts des eaux nécessitant l'intervention des pompiers. Ces services sont joignables soit par téléphone au numéro 1722, soit via l'e-guichet www.1722.be.

Le SPF Intérieur rappelle que le numéro d'appel d'urgence 112 ne doit, lui, être utilisé que dans des situations où une vie est en danger.