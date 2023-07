Bart De Wever n'entend pas renoncer à son voyage en Israël la semaine prochaine :"Nous ne voyons pas où est le problème"

"Nous ne voyons pas où est le problème", commentait-on samedi dans l'entourage de M. De Wever.

Le bourgmestre d'Anvers doit se rendre la semaine prochaine à Jérusalem pour découvrir le programme que les policiers flamands y suivent en matière de lutte contre les crimes haineux et le terrorisme. M. De Wever, qui est aussi président de la N-VA, a aussi prévu de se rendre dans la foulée à Bethléem, Tel Aviv et Haïfa.

Vendredi, le parti marxiste PVDA avait toutefois lancé une pétition contre ce déplacement. Et samedi, Groen a annoncé déposer une motion à son encontre.

Tsahal a mené la semaine dernière sa plus importante opération militaire en Cisjordanie depuis deux décennies en pilonnant la ville de Jénine avant d'y envoyer des milliers de soldats.

Cette action, qui selon Israël visait à détruire des "infrastructures terroristes", a coûté la vie à au moins 12 Palestiniens, dont cinq enfants, et en a blessé plus d'une centaine d'autres. Un militaire israélien a aussi perdu la vie dans l'opération. Environ 50.000 personnes vivent à Jénine, dont un tiers dans un des plus grands camps de réfugiés palestiniens, installé depuis les années 1950.