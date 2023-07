Sur l’extrême ouest du territoire, le temps deviendra rapidement plus sec. Le temps restera chaud partout, avec des maxima oscillant de 22° à la Côte, à 34° à l’Est. De fortes averses orageuses avec d’intenses précipitations, de gros grêlons et de forts coups de vent sont encore attendus au nord-est du pays en soirée et en début de nuit. Ensuite, il fera généralement sec avec la formation de nuages bas et de brouillard dans l’est du pays.

Pour rappel, le SPF Intérieur a décidé dès samedi après-midi d’activer temporairement le numéro d’appel d’urgences 1722. Ce numéro doit être utilisé lors de dommages matériels causés par une tempête ou des dégâts des eaux nécessitant l’intervention des pompiers.

Les dernières informations :

-15h15 : Difficultés pour quitter les Ardentes à Liège

Après l'annonce de l'annulation de la dernière journée de festival, le camping des Ardentes est en cours d'évacuation. Mais même si cela s’effectue dans le calme, l’organisation de cette évacuation est laborieuse. En effet, les milliers des spectateurs doivent évacuer le camping mais également le parking, ce qui prend énormément de temps.

”On parle de 3h pour sortir du parking”, témoigne un festivalier.

15h10 : Le site du Baudet’stival évacué et fermé jusqu’à 18h

Les organisateurs du festival bertrigeois ont également pris des mesures. Ils ont décidé d’évacuer et de fermer le site du Baudet’stival jusqu’à 18h.

15h : LaSemo rouvre ses portes

LaSemo, évacué préventivement dimanche en début d'après-midi en raison des risques d'orage, va finalement rouvrir ses portes à 15h00, annoncent ses organisateurs. "L'orage est passé et le risque est évité. Les équipes travaillent à la réouverture et tout le matériel est opérationnel", indiquent-ils dans un communiqué.

14h50 : À Liège, le Village Gaulois n’ouvrira pas aujourd’hui

La Batte a également fermé ses portes plus tôt que prévu.

12h : Les Ardentes, c’est terminé !

Après analyse de risque par les différentes disciplines, le comité de coordination de la ville de Liège réuni à l’Hôtel de Police de Liège a invité, dimanche en fin de matinée, tous les festivaliers à ne pas se rendre sur le site des Ardentes.

- Prudence dans une grande partie de l’est du pays

L’est de la Belgique se trouve en alerte orange aux orages depuis 13h ce dimanche.