Intempéries en Belgique: les provinces de Liège, Luxembourg, Namur et Limbourg en alerte orange aux orages

Pour l'instant, tout le pays - à l'exception de la Flandre occidentale - est en code jaune de 13h à 1h, et les provinces de Luxembourg, Liège, Namur et Limbourg passent en code orange de 13 à 19h.

"En fonction de l'évolution de la situation, il n'est pas exclu que d'autres provinces passent dans les prochaines heures en code orange ou que l'avertissement soit prolongé. Sur l'ouest du pays, le risque est plus faible, mais quelques fortes averses ne sont pas non plus exclues", précise l'IRM.