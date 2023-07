Maximum 19,1 mm à Plombières et des orages limités : a-t-on été trop prudent ce dimanche ? “les critères d’une alerte orange ont été respectés”

À lire aussi

En Belgique, l’impact a donc été limité, même si des orages violents (mais courts) ont touché certaines régions. “C’est à Gemmenich (Plombières) que le total pluviométrique a été le plus élevé avec 19,1 mm tombés en moins d’une heure. La zone pluvio-orageuse était très dynamique, avec parfois localement des cumuls assez importants sur quelques minutes, accompagnés localement de fortes rafales de vent, de grêle et de foudre, mais les averses orageuses se sont heureusement évacuées très rapidement empêchant donc les forts totaux pluviométriques et les risques d’inondations locales liées à des orages plus stationnaires”, complète-t-il.

La question qui se pose maintenant, c’était celle de la nécessité de ce code orange ? “Ce n’est pas moi qui prends les décisions, mais le risque était réel, rappelle-t-il. Il y a, inconsciemment, encore les traces de ce qu’il s’est passé au Pukkelpop et durant les inondations de juillet 2021, mais les critères pour le passage à un code orange étaient réunis, même s’ils ne se sont pas complètement vérifiés. Et puis, un festival comme Les Ardentes avec plusieurs dizaines de milliers de personnes au même endroit et le risque de foudre, ce n’était pas rassurant.”

Pour rappel, “le code orange peut être émis au maximum 24 heures (et parfois moins en fonction de l’incertitude) avant le phénomène météorologique. Le risque de remplir les critères est de plus de 65 %. Soyez prêts et suivez les conseils donnés par les autorités compétentes”, explique l’IRM sur son site internet. Au niveau des chiffres, l’alerte orange est décrétée quand on attend “31 à 50 mm de pluie en une heure, ou 41 à 60 mm en 6 heures, ou 51 à 100 mm en 24 heures, ou un risque de fortes rafales sur une zone étendue, ou risque de grêlons de 3 à 5 cm”.