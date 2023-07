Un quatrième point concerne la solidarité entre les pensions les plus élevées et les pensions les plus faibles. Le "kern" a planché samedi jusqu'aux petites heures sur la réforme fiscale sans aboutir à un accord. Une série d'éléments ont été renvoyés dans les groupes intercabinets. Les principaux ministres devraient faire le point sur le résultat de ces groupes de travail mais il est peu probable que les négociations proprement dites reprennent.

Réforme des pensions - Le kern réuni autour d'une note Lalieux-De Croo sur les pensions ©BELGA