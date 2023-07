Jusqu’à 459 euros par mois en plus pour certains travailleurs: ce que la réforme des pensions va changer pour vous concrètement

La pension minimum va être relevée. Le bonus-pension fait son retour sous forme d’incitant au travail. Le mécanisme d’adaptation de la pension des anciens fonctionnaires (péréquation) est légèrement raboté. Les plus grosses pensions vont être davantage mises à contribution.

Pour mieux le comprendre, voici quelques exemples concrets.

25 euros par mois en plus en comptant le genre

C’était un élément auquel Karine Lalieux, ministre des Pensions et “féministe acharnée”, tenait absolument. Pour la socialiste, il était indispensable que certaines séquences dans l’existence des femmes soient prises en compte dans le calcul de la pension. C’est le cas des écartements préventifs du travail, des repos de maternité, des congés d’adoption ou encore les jobs en temps partiels.

Imaginons ainsi Yolande, ayant perdu des jours de travail avant et après ses accouchements, qui part à la pension en 2025. Cette mère de deux enfants pourra comptabiliser ces jours dans le calcul de sa pension. Yolande a également dû se mettre en temps partiel pour pouvoir mieux s’occuper de ses enfants. (Les chiffres de Statbel montrent que le travail à temps partiel concerne toujours principalement les femmes.)

Avant la réforme, et la mesure de revalorisation du temps partiel dans le calcul de la pension minimum, Yolande, qui a eu une carrière complète en temps partiel, aurait eu droit à une pension minimum de 886 euros. Grâce à la nouvelle mesure genre, sa pension minimum sera de 911 euros par mois, soit 25 euros/mois en plus (ou près de 3 % en plus).

Le bonus-pension, une carotte de 22 645 euros pour ceux qui sont encore actifs

Ici, De Croo 1er est allé rechercher une mesure qui avait été évacuée sous Michel 1er. Le bonus-pension, c’est la carotte pour inciter ceux qui pourraient déjà être à la pension de continuer à travailler. En clair, le pensionné qui décide de travailler 3 ans de plus pourra toucher 22 645 euros nets en un seul versement. La mesure a été saluée par le ministre des Indépendants David Clarinval (MR) qui a parlé d’une vraie “bonne idée” pour multiplier les sources de financement des retraites.

Prenons l’exemple de Pierre, 63 ans et qui a commencé à travailler à 21 ans. Officiellement, Pierre peut prendre sa pension anticipée puisqu’il a travaillé pendant 42 ans. En début de législature, Pierre, qui est dans les conditions d’obtention de la pension minimum, aurait reçu 1 204 euros. Après les accords obtenus durant cette législature, sa pension mensuelle sera de 1 530 euros, soit une augmentation de 326 euros.

Mais il peut toucher plus. Et c’est là qu’intervient le bonus-pension. Si Pierre poursuit sa carrière et travaille encore 3 ans (45 ans de carrière), il bénéficiera non seulement d’une pension de 1 640 euros, soit une augmentation de plus de 359 euros par mois mais il pourra également recevoir ce bonus-pension pour avoir travaillé 3 années au-delà de la pension anticipée. Il aura le choix entre un versement unique de 22 645 euros ou une augmentation de sa pension mensuelle de 100 euros net.

Au total, cette réforme lui permettra de gagner 459 euros de plus par mois de pension. Ou 359 euros mensuels auquel vient s’ajouter un capital de 22 645 euros, utilisable tout de suite.

Bonus pour la 45e année

La réforme prévoit un régime spécifique pour les personnes ayant eu une longue carrière. Le bonus de pension accordé par année supplémentaire travaillée sera égal au bonus de pension accordé dans le régime général pour la 3e année supplémentaire travaillée.

Mouna a commencé à travailler à 16 ans. À 60 ans, elle peut donc afficher une carrière de 44 ans. Elle peut déjà décider de partir à la pension anticipée. Dans notre exemple, les différents métiers exercés par Mounia lui ont donné droit à une pension de 2000 euros net.

Mais Mounia peut également choisir de travailler un an en plus et d’effectuer sa 45e année de carrière. Elle pourra ainsi augmenter ses droits à la pension de 60 euros au regard de son dernier salaire, mais elle pourra également bénéficier d’un bonus de 11 325 euros, somme qui correspond au montant du bonus de la 45e année de carrière. Cette somme est libre de cotisation sociale et d’impôt.

La cotisation de sécurité sociale AMI baisse

Quand la pension dépasse un certain montant, une cotisation de sécurité sociale est prélevée. Cette cotisation AMI (assurance maladie-invalidité) s’élève à 3,55 % du montant brut de la pension. Le seuil à partir duquel cette cotisation s’applique est de 1920,21 euros.

C’est le cas (fictif) de Gerrit. La pension légale de Gerrit est 1 920 euros. Notre retraité reçoit également un capital pension de 10 000 euros. Aujourd’hui, le versement de ce capital pension l’amène à payer 67 euros de cotisations AMI par mois pour le reste de sa vie.

”Aujourd’hui, après 12 ans il aura payé plus de cotisations que de capital”, calcule le cabinet Lalieux. “Grâce à la réforme, il ne payera plus que 37 euros de cotisation AMI. Il pourra donc profiter de son capital et verra sa pension brute augmenter de 360 euros par an.”