Pagaille près de Grimbergen : un chauffard percute plusieurs voitures et du mobilier urbain lors d'une course folle, "il cherchait son portable"

"Soudain, j'ai entendu un énorme bruit. Avec ma fille et son amie, nous sommes sorties", raconte une habitante du quartier au micro de la VRT. "On a vu une cinquantaine de personnes dans la rue et il y avait des débris partout. Ma voiture a été touchée au flanc gauche et sur le rétroviseur. La voiture de ma fille, qui était garée derrière la mienne, a également été touchée". Heureusement personne n'a été blessé dans la course folle du chauffard.

À lire aussi

Le conducteur de la BMW a expliqué "qu'il cherchait son téléphone portable, tombé à ses pieds"... Il a passé un test d'alcoolémie, qui s'est révélé négatif. Son permis de conduire lui a été provisoirement retiré pour 15 jours. Sa voiture est aussi gravement endommagée.

Les circonstances exactes de l'incident sont encore à déterminer. "Une conduite trop rapide ou tout simplement extrêmement irresponsable semblent le plus plausible", avance le bourgmestre.