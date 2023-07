Pourquoi les orages sont-ils si difficiles à prévoir?

Pour rappel, “le code orange peut être émis au maximum 24 heures (et parfois moins en fonction de l’incertitude) avant le phénomène météorologique. Le risque de remplir les critères est de plus de 65 %. Soyez prêts et suivez les conseils donnés par les autorités compétentes”, explique l’IRM sur son site internet. Au niveau des chiffres, l’alerte orange est décrétée quand on attend “31 à 50 mm de pluie en une heure, ou 41 à 60 mm en 6 heures, ou 51 à 100 mm en 24 heures, ou un risque de fortes rafales sur une zone étendue, ou risque de grêlons de 3 à 5 cm”.

Avec maximum 19,1mm enregistrés à Plombières, on est donc en droit de se demander si on n’a pas été trop prudent au moment de prendre la décision d’annuler le festival, même s’il vaut mieux être trop prudent que pas assez. “Chaque cas de figure est différent, et on avait face à nous un scénario préoccupant, rappelle Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Dès vendredi et samedi, nous avons reçu des signaux orageux avec un gros potentiel pour dimanche après-midi, surtout. Toutes les conditions étaient réunies pour être très prudent, avec de la chaleur, de l’humidité et un temps déjà instable depuis samedi. Si on n’a finalement pas atteint les chiffres pour justifier une alerte orange, tous les signaux que nous avions le permettaient, dimanche matin.”

”Météo France et nos confrères allemands et néerlandais avaient les mêmes prévisions que nous”

Il rappelle aussi qu’il n’y a pas que les précipitations à prendre en compte quand on émet une alerte. “Sur les zones touchées, on a eu droit à de nombreux impacts de foudre, et de grosses rafales de vent”, précise-t-il. Au moment de décréter l’alerte orange, l’IRM évoquait également un risque de grêlons potentiellement volumineux.

Autre élément à mettre en avant, l’IRM n’était pas seul sur son île pour émettre une alerte orange. “Météo France a fait la même chose pour le nord de la France, idem pour les Pays-Bas et une partie de l’Allemagne, souligne-t-il. Finalement, les plus grosses précipitations sont tombées à la frontière néerlandaise, où l’alerte orange était donc tout à fait justifiée.”

Voilà donc une marge d’erreur d’une quarantaine de kilomètres. Si cela paraît beaucoup pour les festivaliers dont on a gâché la journée, ce n’est rien au niveau météorologique. “Il faut comprendre qu’on parle d’un phénomène qui concerne de très grandes zones géographiques, insiste-t-il. Sur l’ensemble de la zone concernée, les choses peuvent vite évoluer, surtout avec les orages.”

Mais comment se fait-il que les orages, en particulier, soient si difficiles à prévoir, aussi bien en intensité qu’en localisation ? “Pour qu’un orage se forme, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, et il ne suffit pas simplement qu’une dépression se forme dans le ciel. En résumé, il faut combiner le réchauffement du sol par le soleil, à une humidité assez forte. Une cellule orageuse peut se créer en quelques minutes, sans qu’on ne voit rien à l’avance sur les radars. Elle peut aussi perdre rapidement en intensité ou changer de trajectoire. Ce dimanche, on a assisté à une cellule orageuse très rapide, mais qu’on a pu prévoir quelques heures à l’avance. Dans certains cas, la structure peut évoluer très rapidement, changer de trajet ou même se scinder. Nous avons à disposition de plus en plus d’outils complexes et précis, mais il reste toujours une part d’incertitude, surtout avec les orages qui peuvent être des phénomènes très locaux.”

L’été s’annonce plus instable qu’en 2022

Et il va falloir s’attendre à d’autres potentielles alertes orange cet été. “Cet été s’annonçait plus instable que celui de 2022, et cela se confirme, indique-t-il. On n’est pas face à une situation de blocage anticyclonique avec une chaleur et une sécheresse constantes. On annonce par exemple à nouveau 30 degrés ce mardi alors que rien ne l’indiquait il y a quatre ou cinq jours. Au niveau des orages, on doit à nouveau en attendre pour ce week-end, mais cela demande confirmation.”