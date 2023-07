Réforme des pensions : "L'objectif n'est pas de punir les travailleurs" (DIRECT)

À lire aussi

"On sait que le dossier des pensions est délicat. On a beaucoup étudié les chiffres. On arrive avec quelque chose d'équilibré", déclare d'emblée le Premier.

"Je pense que nous répondons dans ce qui était dans l'accord du gouvernement. Cette réforme démontre que nous voulons des réformes équilibrées. Nous avons aujourd'hui une réforme qui est positive pour les travailleurs. L'objectif n'est pas de les punir, mais de les récompenser", poursuit Karine Lalieux qui se félicite également de l'impact positif sur les femmes. "On répond à l'égalité hommes-femmes et au Bureau du Plan."

Karine Lalieux, satisfaite, remercie chaudement ses collègues pour "leur soutien sans faille à cet accord". "On sait qu'on travaille dans une volonté de faire passer des choses positives pour la population et j'espère que l'ensemble de cette réforme sera rapidement implantée."

Pour sa part, le Vice-Premier ministre David Clarinval (MR) parle du "fruit d'un bon compromis" et d'une "réponse crédible et sérieuse". Il insiste sur le fait que cette réforme a l'objectif de récompenser "les gens qui travaillent et ceux qui vont faire un effort en travaillant plus longtemps".