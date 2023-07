Bonus pour la 45e année

La réforme prévoit en effet un régime spécifique pour les personnes ayant eu une longue carrière. Le bonus de pension accordé par année supplémentaire travaillée sera égal au bonus de pension accordé dans le régime général pour la 3e année supplémentaire travaillée.

Mounia a commencé à travailler à 16 ans. À 60 ans, elle peut donc afficher une carrière de 44 ans. Elle peut déjà décider de partir à la pension anticipée. Dans notre exemple, les différents métiers exercés par Mounia lui ont donné droit à une pension de 2000 euros net.

Mais Mounia peut également choisir de travailler un an en plus et d’effectuer sa 45e année de carrière. Elle pourra ainsi augmenter ses droits à la pension de 60 euros au regard de son dernier salaire, mais elle pourra également bénéficier d’un bonus de 11 325 euros, somme qui correspond au montant du bonus de la 45e année de carrière.

Cette somme est libre de cotisation sociale et d’impôt.

La note de la ministre des Pensions précise qu’un examen sera réalisé pour éviter que d’éventuels abus soient créés suite à l’introduction du bonus dans l’ensemble des régimes.

La cotisation de sécurité sociale AMI baisse

Quand la pension dépasse un certain montant, une cotisation de sécurité sociale est prélevée. Cette cotisation AMI (assurance maladie-invalidité) s’élève à 3,55 % du montant brut de la pension. Le seuil à partir duquel cette cotisation s’applique est de 1920,21 euros.

C’est le cas (fictif) de Gerrit. La pension légale de Gerrit est 1 920 euros. Notre retraité reçoit également un capital pension de 10 000 euros. Aujourd’hui, le versement de ce capital pension l’amène à payer 67 euros de cotisations AMI par mois pour le reste de sa vie.

”Aujourd’hui, après 12 ans il aura payé plus de cotisations que de capital”, calcule le cabinet Lalieux. “Grâce à la réforme, il ne payera plus que 37 euros de cotisation AMI. Il pourra donc profiter de son capital et verra sa pension brute augmenter de 360 euros par an.”