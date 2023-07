Une troupe scoute agressée lors d’un camp à Bouillon : les suspects n’ont toujours pas été identifiés

À lire aussi

"Un groupe de jeunes, externe au camp, est venu sur leur camp avec des intentions querelleuses”, a indiqué le bourgmestre de Bouillon, Patrick Adam. “La police, prévenue plus tôt, s’est rendue sur place et elle a commencé son enquête.”

Ne s’estimant plus en sécurité, les jeunes ont décidé d’interrompre leur séjour. “Nous les avons accompagnés en mettant un véhicule et des locaux à leur disposition. Les enfants sont bien arrivés chez eux. C’est l’essentiel”, a ajouté Patrick Adam. “Ces actes d’agression, s’ils sont avérés par l’enquête, sont regrettables, lamentables et sont le fait d’une minorité”, poursuit Patrick Adam, qui se dit “fatigué par ce genre d’actes.”

Ce n’est pas la première fois que des scouts sont victimes d’actes barbares. Il y a quelques années, une troupe bruxelloise a été victime de cas de vandalisme scandaleux avec des brêlages d’un pilotis sectionnés alors que huit scouts dormaient lors d'un camp organisé près d'Orval, en province de Luxembourg. L’un d’eux s’est fracturé la clavicule en chutant. D’autres incidents sont à déplorer chaque année.

La fédération des scouts enregistre, en moyenne, une agression contre des camps d’été chaque année. “Ce genre d’agression est rare, heureusement. Cela arrive néanmoins encore trop souvent. Nous en recensons en général un par été. Nous ne constatons pas de hausse particulière et ce type d’agression est souvent très sporadique. Ce sont réellement des cas isolés”, explique Gilles Beckers, porte-parole de l’ASBL Les Scouts.

Violation de la propriété privée, intimidation, coups et blessures

Les raisons qui poussent certains individus à s’en prendre à des camps scouts sont multiples. “À certains endroits, un nombre important de camps peut être une raison. Parfois, ce sera pour une autre raison. Quoi qu’il arrive, une agression de ce type représente un fait grave : violation de la propriété privée, intimidation, agression parfois violente, coups, blessures, etc. Ces situations sont inacceptables et nous attendons des autorités qu’elles soient traitées avec le plus grand sérieux”, poursuit Gilles Beckers.

"Lorsqu’une situation de ce type se présente dans notre fédération, nous invitons à porter plainte auprès de la police. Nous assistons en parallèle les responsables du camp pour la suite en s’assurant que tout le monde soit à l’aise”, conclut-il.