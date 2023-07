La SNCB et la ponctualité, c’est toujours la cata: un train sur sept n’arrive pas à l’heure !

Car actuellement, la ponctualité des trains laisse clairement à désirer. “Au fond, ce qui est le plus inquiétant, c’est de ne pas savoir quand le cauchemar s’arrêtera”, nous expliquait, récemment Géry Baele, le porte-parole de l’association de défense des usagers du rail, Navetteurs.be, après une année qualifiée de “catastrophique” sur le plan de la ponctualité.

À lire aussi

Les chiffres étaient alors implacables : l’an dernier, les trains passagers de la SNCB affichaient une ponctualité moyenne de 90,51 %. En d’autres termes, près d’un train sur dix était en retard. “Dans ses statistiques, la SNCB ne considère en retard que les trains ayant plus de 6 minutes de retard sur l’horaire établi, nous rappelait Géry Baele, fin juin. Autrement dit, si votre train arrive avec 5 minutes de retard, il est considéré à l’heure. Et ces statistiques ne reprennent pas les 3500 trains supprimés chaque mois.”

À la fin de 2022, les données de la SNCB faisaient plonger sa ponctualité dans les abysses. D’octobre à décembre, près de 15 % des trains étaient en retard, toujours avec cette tolérance de six minutes. Et si les premiers mois de 2023 redonnaient un semblant d’espoir aux navetteurs, ceux-ci ont rapidement été douchés : en juin, seuls 86,68 % des trains étaient à l’heure. Près d’un sur sept était donc en retard, selon le monitoring de la ponctualité de la SNCB.

La ponctualité moyenne sur les six premiers mois de l’année n’aura jamais été aussi basse : 87,59 % contre 90,51 % en 2022, qui était déjà considérée comme l’une des pires.

Les retards des train en 2023 sncb ©IPM Graphics

La SNCB est-elle la seule à blâmer ? Pas forcément. Selon les chiffres officiels, seuls 4 retards sur dix lui sont directement imputables (maladie d’un conducteur ou de l’accompagnateur, panne d’une locomotive, grève…). Un quart sont de la responsabilité du gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel (rupture de caténaires, travaux,…).

À lire aussi

Et près d’un sur trois sont liés à des événements tiers comme des accidents à un passage à niveau, des vols de câbles ou des suicides. Le 24 juin par exemple, un accident au passage à niveau de Boortmeerbeek avait entraîné la suppression de 11 trains et un retard cumulé sur le réseau de 1516 minutes. Ce même jour, un heurt de personnes à Veltem avait généré 6528 minutes de retard et la suppression de 171 trains. Et le 9 juin, c’est un mouvement de grève spontané à Liège qui avait entraîné 2780 minutes de retard sur le réseau et 77 suppressions de trains. Au mois de mai, une bagarre mortelle en gare de Zaventem avait entraîné la suppression de 160 trains et un total de 4921 minutes de retard sur le rail.

Selon la SNCB, près d'un retard de train sur trois était de la responsabilité d'un tiers, au mois de juin. ©SNCB

“L’année dernière, notre système ferroviaire a commencé à être davantage sous pression, reconnaît Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. La livraison de nos nouveaux trains a été retardée, ce qui signifie que les trains plus anciens doivent être utilisés plus longtemps. Or, ils sont plus susceptibles de tomber en panne.”

La SNCB a aussi récemment connu une pénurie de personnel, qui a entraîné l’annulation de trains à titre préventif. “Et il y a également eu davantage d’intrusions de personnes sur les voies et également une recrudescence de vols de câbles. Les mesures nécessaires sont prises pour réduire cette pression à court et à moyen terme et ainsi améliorer à nouveau le service de trains.”

Le constructeur de trains Alstom a désormais livré plus de la moitié des 445 voitures à double étage commandées en 2015. “D’ici 2032, la moitié de notre flotte aura été renouvelée, ce qui permettra de réduire l’âge moyen de nos trains à 20 ans (NDLR : un train est conçu pour une durée de vie de 40 ans en moyenne)”, indique Elisa Roux.

À lire aussi

La SNCB dit aussi recruter massivement pour contrer les effets de la pénurie de personnel. “1.300 nouveaux collègues nous ont rejoints en 2022. Au début de cette année, nous avons annoncé 1.600 postes vacants. Entre-temps, plus de 1.000 personnes ont déjà été sélectionnées, et la plupart ont commencé ou commenceront à travailler dans les semaines et mois à venir. Il s’agit principalement de professions opérationnelles, donc des métiers de terrain : accompagnateurs, conducteurs, techniciens…”

Avec ces mesures, la SNCB espère revenir prochainement à une ponctualité plus importante.

La situation semble s’améliorer sur les routes wallonnes

Au mois de novembre dernier, c’est surtout sur les lignes wallonnes que la situation était la plus problématique. Les lignes 161 Bruxelles-Namur, 124 Bruxelles-Charleroi et 96 Bruxelles-Mons affichaient une ponctualité moyenne inférieure à 70 %. Seule la ligne 36 Bruxelles-Liège dépassait les 80 % de ponctualité tandis que la ligne 95 Bruxelles-Tournai se situait entre 70 et 80 % de trains à l’heure.

La ponctualité des trains au mois de novembre 2022 était surtout problématique en Wallonie. ©IPMGraphics/SNCB

À l’inverse, les lignes flamandes semblaient être les plus épargnées par les retards. Devait-on y voir un favoritisme de la direction envers la Flandre ? Laquelle bénéficierait de trains ou d’infrastructures plus modernes, le RER étant par exemple déjà actif chez eux ? À l’époque, la SNCB répondait qu’il s’agissait surtout d’une question de dénivelé, plus important côté sud que côté nord. “Ce qui génère une adhérence moindre, notamment en automne, confiait alors Elisa Roux. C’est beaucoup moins problématique en Flandre, où le dénivelé est moins important. Par ailleurs, énormément de travaux sont en cours en Wallonie. Et même si les horaires des trains ont été adaptés en fonction, ils peuvent générer du retard, surtout quand des travaux inopinés doivent être menés.”

À lire aussi

Désormais, la situation semble s’être améliorée. Au mois de juin, plus aucune grande ligne ne souffrait d’une ponctualité de moins de 70 %, tant aux heures de pointe que du matin. Seule la ligne Bruxelles-Mons affichait un taux de ponctualité situé entre 70 et 80 %. Et toutes les autres étaient supérieures à 80 %. Cela étant, les deux seules lignes dans le vert – c’est-à-dire avec une ponctualité supérieure à 90 % – restaient au nord du pays : la ligne 89 Bruxelles-Courtrai et la ligne 50 (Denderleux-Wetteren).