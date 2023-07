Nos pompiers sont-ils prêts pour une éventuelle canicule ou des inondations? "J'aimerais dire qu'on a retenu les leçons du passé, mais non"

En 2021, les inondations frappent la Région wallonne. Bilan: 39 morts. “C’était le chaos. Les chefs de zone communiquaient par WhatsApp. 'Peux-tu m’envoyer une ambulance à tel endroit'”, se souvient Marc Gilbert.

A-t-on retenu les leçons du passé ? “J’aimerais dire oui, mais non”, indique Eric Labourdette, permanent pompiers SLFP. “Des zones de secours ont pris des initiatives en envoyant leurs pompiers en formation en France pour le sauvetage en plongée ou la lutte contre les feux de forêts. Mais rien de structurel. La sécurité civile a toujours été le parent pauvre.”

Pas d’avions Canadairs en Belgique. Juste deux “supercopters” de la police qui peuvent transporter 1000 litres d’eau là où les canadairs français ont une capacité de 8 000 litres. “Et encore, l’un des deux est HS. Il en faudra un nouveau. Lors des récents feux de forêts, le seul restant a dû faire des allers-retours entre Bastogne et les Fagnes.”

Après les inondations de 2021, il y a eu un groupe de travail à la Région wallonne. “Je ne suis pas d’accord avec ses conclusions”, indique Marc Gilbert, président de la Fédération francophone des Sapeurs pompiers. “Il y a un souci ? Créer un centre de crise communal. Puis provincial. Puis régional. Puis fédéral. Au final, c’est le chaos. Il faudrait un centre d’appels unique par Région. Et si l’un tombe en panne, les deux autres suppléent.”

Les leçons des canicules 2018, Marc Gilbert les a retenues. “Je suis pour des pompiers professionnels. Mais faut les financer. En général, il y a un tiers de pros pour deux-tiers de volontaires qui attendent à domicile qu’on les appelle. J’ai pris le parti de ne plus considérer indifféremment les pros et les volontaires. Les volontaires font leur garde à la caserne. Ils sont considérés comme les pros. Ils ont leurs formations pendant les gardes. Ils ont une garantie de revenu fixe à la fin du mois. Ce sont de semi-professionnels. Je suis passé à un quart de pros, trois quarts de volontaires. Mais le résultat, c’est que quand je leur dis que l’IRM est alarmiste et de ne pas s’éloigner de chez eux, ils sont impliqués et ils le font.”