Bacchus, le chat bien connu des étudiants de Louvain-la-Neuve: "Il adore faire la fête et aller dans leur kot"

Les nouveaux étudiants ne parviennent pas à l'identifier (d'autant que d'autres chats errants lui ressemblent), mais les plus anciens le connaissent bien. Il s'agit de Bacchus, un chat tigré de deux ans. Le félin, qui se porte comme un charme et a des propriétaires, est devenu une sorte de mascotte parmi les étudiants qui ne rechignent jamais à lui donner des caresses et de l'attention. "Il adore faire la fête avec les jeunes", s'amuse Isabelle, sa propriétaire dont la maison est située rue du lac.

"Tout le monde l'a adopté"

Bacchus a en effet une maison de laquelle il peut entrer et sortir comme il veut. Et, lors de ses sorties, le matou adore suivre les étudiants ou passer un moment avec eux dans leur kot. "Au début où je l'ai eu, je passais mes soirées à aller voir les voisins pour tenter de le localiser. J'avais peur qu'il finisse par se perdre ou par les déranger. Mais je n'ai eu que des commentaires bienveillants. C'est un gentil chat qui aime les câlins. Tout le monde l'a adopté."

Isabelle a choisi de le laisser aller et venir en toute liberté tout simplement parce que c'était dans le caractère de son chat. "Il n'aime pas rester enfermé. Il n'aime pas non plus rester trop longtemps au même endroit. Il a toujours eu ses étudiants préférés, mais il n'est jamais resté chez eux très longtemps. Il aime bien bouger."

"Les étudiants adorent sa compagnie"

Ce caractère si sociable lui vient, selon Isabelle, de son lieu de naissance. "Je l'ai adopté chez des amis dont le Maine Coon avait eu une portée. Cela ne se voit pas, mais Bacchus est croisé Maine Coon. Ces amis sont sans doute les personnes les plus sociables que j'ai vu de toute ma vie. Je trouve drôle que le chat leur ressemble un peu." Son nom aussi lui va comme un gant étant donné qu'il vient du dieu romain éponyme associé au plaisir des bonnes choses. "Ce sont mes enfants qui ont choisi le nom et ils n'auraient pas pu mieux faire."

Si Isabelle savait donc déjà que son chat aimait beaucoup faire la fête avec les étudiants, elle n'en revient pas que sa photo continue à circuler sur des groupes d'étudiants néo-louvanistes. "J'ai été surprise et gênée au début. Mais j'ai vu que les étudiants aimaient bien sa compagnie. Cela m'a rassurée."

"Sa vie, c'est de côtoyer les étudiants"

Aujourd'hui, Isabelle a déménagé en dehors de Louvain-la-Neuve. Elle loue son ancienne maison à des amis de son fils. Cela lui a brisé le coeur, mais elle a préféré laisser son chat dans son ancienne maison et dans ce quartier qu'il aime tant. "Je connais bien mes locataires et ils prennent soin de lui. J'ai hésité à le prendre avec moi, mais il est plus heureux dans le quartier dans lequel il a tous ses repères. Il est un habitant de Louvain-la-Neuve à part entière. Il adore côtoyer les étudiants. J'ai des nouvelles régulièrement. J'hésite toutefois à le reprendre avec moi car je l'aime énormément. Je dois réfléchir à ce qui est le mieux pour lui", conclut Isabelle.

Les étudiants en tout cas sont tous ravis de sa présence à leurs côtés. Certains nous ont confié que Bacchus était devenu une sorte de mascotte qui étudiait avec eux pendant le blocus, squattait le canapé ou les suivait en soirée. Un vrai étudiant, en somme !