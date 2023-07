Météo: des températures moins élevées et un risque d'averse ce mercredi

Les nuages seront présents en matinée ce mercredi avec le risque d'une averse. L'après­-midi, ce risque s'estompera et les éclaircies s'élargiront à partir de l'ouest. Les maxima, sensiblement moins chauds, se situeront entre 20 ou 21 degrés à la mer ou en Hautes­ Fagnes et 24 voire 25 degrés en Campine ou en Gaume. Le vent d'ouest­ sud­-ouest sera plutôt soutenu: modéré dans l'intérieur des terres et assez fort à parfois fort au littoral, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique.