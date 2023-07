Survol de Bruxelles: “La concertation a échoué parce que la méthodologie du cabinet Gilkinet est mauvaise”

Les différentes associations de riverains et les représentants des secteurs concernés par un encadrement des pratiques aéroportuaires n’ont pas réussi à s’entendre sur des solutions pour diminuer les nuisances sonores. Mardi, ce sont les divergences entre acteurs qui étaient évoqués comme causes principales. Mercredi, plusieurs acteurs nous ont contactés pour nous signaler un élément majeur comme cause du dysfonctionnement.

Pas de PV, pas de ROI

”Non, le dossier n’est pas bloqué”, écrivent six associations de représentants d’habitants, dont UBCNA-BUTV et Piste 01, Ça Suffit !. Selon elles, c’est “la méthodologie du Cabinet Gilkinet [qui] est mauvaise”. Il y a eu “uniquement des rencontres avec certaines associations amies, aucune réponse aux courriers et interpellations, aucune proposition présentée par le cabinet lors des États généraux”.

Les associations ajoutent qu’il n’y avait “pas de PV des réunions, pas de listes des participants, pas d’ordre du jour, aucun Règlement d’Ordre Intérieur”. Elles déplorent surtout le fait que le rapport final a été publié “à l’insu de tout le monde”. Ce document qui faisait la synthèse d’un processus participatif “n’a pas été soumis aux États généraux et n’a pas fait l’objet de la moindre discussion ni de la moindre approbation ni lecture ni relecture”.

Selon nos informations, les procès-verbaux et le ROI ont fait leur apparition à partir de la cinquième réunion (sur neuf).

"C'était voué à l'échec"

Ces critiques, on les entend également du côté des bourgmestres. Claire Vandevivere (Les Engagés), mayeure de Jette, va dans le même sens. “À partir du moment où l’on espère avoir un consensus entre des parties dont les intérêts sont diamétralement opposés, entre des habitants qui veulent dormir et des compagnies qui veulent défendre leurs intérêts économiques, la mission devient impossible. Sans une méthodologie claire pour aboutir à une décision, c’était voué à l’échec.”

À lire aussi

Même son de cloche du côté de Woluwe Saint-Pierre. “Cette initiative était mort-née, cela nous a été plusieurs fois rapporté à la conférence des bourgmestres”, raconte Benoît Cerexhe (Les Engagés). “C’était le grand café du commerce. Le ministre était très peu présent lors des séances, pour ne pas dire pas du tout.”

Le bourgmestre wolusaintpétrusien rappelle que plusieurs aéroports internationaux prennent des mesures allant dans le sens des interdictions des vols de nuits (Schipol, Paris…). “C’est une mesure que le ministre pourrait prendre. Il y a un consensus sur cette question. Je ne m’attendais pas à ce qu’il écoute uniquement les arguments en faveur du développement économique de l’aéroport. C’est hallucinant !”

Processus perfectible

”Même si certaines critiques me semblent exagérées, je n’ai pas de difficulté à partager le constat des associations selon lequel le processus des États Généraux est perfectible”, reconnaît le ministre Gilkinet. “Il s’est d’ailleurs amélioré au fil de ses réunions, ce qu’ont souligné pas mal de participants.”

Avant d’ajouter : “Comme annoncé depuis le début de la démarche, il revient maintenant aux responsables politiques de compléter les mesures déjà prises ou en cours (comme le système de redevance variable mis en œuvre il y a quelques mois ou les nouvelles techniques de décollage et d’atterrissage actuellement à l’étude) par de nouvelles initiatives. Ce que je me suis engagé à faire avant le 21 juillet et qui est donc imminent, avec des propositions que je veux soumettre au Gouvernement concernant une actualisation des niveaux de bruit applicables aux avions fréquentant notre aéroport national, avec l’objectif très clair de diminuer les nuisances sonores subies, particulièrement aux moments les plus délicats de la journée ou de la semaine.”