Le feu vert a été donné à la suite d’un accord de coopération entre les gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région wallonne et la Commission communautaire française qui vient d’être approuvé.

Ces animations s’organiseront en continuité avec les nouveaux référentiels du tronc commun. Ces animations minimales seront obligatoires dans les écoles. Tous les élèves de 6e primaire et de 4e secondaire recevront au minimum une animation. Cela concerne 85 000 élèves en Wallonie et 25 000 élèves à Bruxelles.

”Désormais, chaque enfant, au cours de sa scolarité, pourra recevoir au minimum deux animations de ce type. Elles seront désormais dispensées par des opérateurs ou animateurs disposant d’un label, garantie de qualité et de professionnalisme”, soulignent les trois ministres qui ont dégagé cet accord, Caroline Désir (Fédération Wallonie-Bruxelles, PS), Christie Morreale (Région wallonne, PS) et Barbara Trachte (Région Bruxelles-Capitale, Ecolo).

L'Evras était obligatoire depuis 2012. Mais faute d'harmonisation, certains élèves n'en avaient pas.

Les principaux opérateurs de ces animations seront les centres de planning familial de Wallonie et de Bruxelles. Un budget annuel total de 4,8 millions d’euros a été dégagé : 3,8 millions d’euros pour financer les animations dispensées par les centres de planning familial et les centres locaux de prévention santé qui coordonneront l’articulation des besoins des écoles avec les offres d’animation des plannings en Wallonie et un million pour mener à bien les mêmes missions en Région bruxelloise.

Obligatoire depuis 2012

L’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras) à l’école est en principe obligatoire depuis 2012. Mais son déploiement ne faisait, jusqu’ici, l’objet d’aucune harmonisation. Certains élèves, d’ailleurs, passaient complètement à côté.

Fin 2022, l’ensemble des entités francophones concernées et les acteurs de terrain avaient souhaité revoir un certain nombre de balises, ce qui a abouti à plusieurs changements. Il avait ainsi été décidé qu’il y aurait au moins deux moments dans la scolarité où les animations seraient données par les seuls centres PMS et PSE ainsi que les centres de planning familial.

Un guide avait été rédigé à destination des professionnels, pour les aider à répondre aux questions posées par les élèves. Quelques passages avaient essuyé des critiques. Des corrections avaient été apportées.