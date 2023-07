Du Wifi dans toutes les écoles wallonnes : le gouvernement Di Rupo dégage un budget de 60 millions d’euros

”Les budgets qui vont être alloués à connecter nos écoles wallonnes au Wifi sont totalement inédits. L’ampleur est importante puisque nous allons équiper 500 écoles par an”, se réjouit Willy Borsus. Une action qui s’inscrit dans le cadre du programme École Numérique, désormais appelé Digital Wallonia for Education (DW4Edu), dont le but est de développer l’usage et l’apprentissage du numérique à l’école. Pour cette onzième édition du programme, 120 millions d’euros ont été accordés pour mener différents projets entre 2022 et 2026, dont ce déploiement du Wifi dans les établissements scolaires.

L’école au complet

Cette couverture Wifi, dont l’installation commencera dès 2024, ne concernera pas seulement les salles de classe mais bien l’intégralité des bâtiments. Le tout payé par la Wallonie, de l’installation complète à la maintenance. La priorité sera donnée aux écoles qui sont très peu connectées, voire pas du tout.

Les écoles en question seront prises en charge pour une durée de trois ans, mais la maintenance des installations sera prolongée jusqu’à 10 ans. Une deuxième phase sera ensuite mise en place dans le courant 2027, avec un nouveau budget qui n’a pas encore été précisé. Il s’agira non seulement de faire un point sur ce qui a déjà été mis en place, mais aussi de permettre aux écoles qui ne souhaitaient pas du Wifi à la base de faire une demande, indique Pauline Bievez, porte-parole de Willy Borsus.

À noter que, d’après le cabinet du ministre wallon, 10 % des écoles wallonnes affirment déjà être bien connectées.