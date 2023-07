“Inacceptable”, “logique au vu du contexte” : l’idée de soumettre le deuxième mois de congé maladie aux employeurs met le feu aux poudres

À lire aussi

Concrètement, l’argent économisé servira à financer une réduction des cotisations patronales. La première phase a consisté à nommer des “coordinateurs du retour au travail”, à offrir davantage de possibilités de retour au travail aux malades de longue durée et à les responsabiliser à cet égard, à responsabiliser les entreprises comptant un grand nombre de malades de longue durée et à sensibiliser les médecins. Actuellement, on en dénombre 450.000 en Belgique.

guillement Il faut conscientiser davantage les employeurs et les sociétés"

“Au vu du contexte, il est donc logique de mettre en place un système de ce genre, souligne Dirk Devroey, médecin généraliste et professeur à la VUB. On voit que le nombre de malades de longue durée est en forte hausse, surtout dans les grandes villes. On remarque aussi que les ouvriers et les employés sont les plus touchés et que les entreprises ne mettent pas assez l’accent sur le bien-être au travail ni même des politiques adaptées pour le retour progressif de ces gens au travail. Je pense que c’est une bonne idée dans l’optique de conscientiser davantage les employeurs et les sociétés”.

Une incitation à réembaucher les malades de longue durée

C’est en effet l’idée du ministre socialiste : davantage responsabiliser les employeurs au début de la période d’absence. “En Belgique, nous ne mettons qu’une période relativement courte à la charge des entreprises. Pour les employés, ils paient un mois de revenu garanti, pour les ouvriers deux semaines. Ensuite, c’est l’assurance maladie qui intervient. Aux Pays-Bas, les employeurs sont responsables pendant deux ans, mais je pense que cela va trop loin”, a-t-il expliqué.

De plus, les 420 millions de recettes tirées de ce dispositif serviraient à financer en partie une réduction des cotisations patronales. Et une petite partie de ce montant devra renforcer l’incitation à réembaucher les malades de longue durée, mais la plus grosse partie sera reversée aux entreprises sous la forme d’une réduction générale des cotisations patronales.

De son côté, le SNI s’est montré abasourdi par la volonté du Ministre de la Santé. “Selon lui, l’argent ainsi économisé par l’État pourrait permettre une baisse des cotisations sociales mais c’est aberrant, il serait en effet plus judicieux de reverser dans une poche une partie de ce qu’on a pris dans l’autre. Ce n’est pas ainsi que l’on va régler un des problèmes les plus importants de nos entreprises : leur compétitivité déjà fortement mise à mal par l’indexation automatique des salaires”.

”Totalement irréalisable”

Si aujourd’hui, les employeurs prennent à leur charge le premier mois de salaire d’un salarié en incapacité de travail, le fait que le ministre souhaite porter cette période à deux mois interpelle l’organisation de défense des indépendants et des PME.

“Pour nous, une baisse des cotisations sociales reste évidemment une bonne idée pour régler l’un des problèmes essentiels des entreprises belges, leur compétitivité largement mise à nouveau à mal par une indexation automatique importante des salaires. Toutefois, l’assortir d’une telle condition est un pas dans une très mauvaise direction. Cela va être très lourd à supporter à titre individuel pour l’employeur qui sera concerné et, en contrepartie, d’un point de vue collectif, la baisse des charges ne sera que très minime. De plus, cette mesure risque encore un peu plus de dissuader tout patron d’engager du personnel au vu des risques encourus”.

Pour l’Union des Classes moyennes, la proposition de M. Vandenbroucke est “totalement irréalisable” pour les PME. “Cette mesure ne fait qu’alourdir le panier – déjà trop plein – des obligations des employeurs vis-à-vis de leurs collaborateurs.”

Au niveau politique, la proposition de Frank Vandenbroucke est également loin d’être acceptée.