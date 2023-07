Les longues files pour aller chercher votre recommandé, c’est bientôt fini : la version électronique prendra le relais du facteur

Seule figure sur la missive l’invitation à se rendre en personne au bureau de poste le plus proche pour réceptionner le courrier. Dans un créneau horaire qui n’arrange généralement personne et qui nécessite souvent de s’absenter du travail pour aller patienter, parfois de très longues minutes pour, au final, se rendre compte qu’il s’agit de la version papier d’un courrier que vous aviez déjà reçu par mail quelques jours plus tôt.

Une perte d’influx nerveux et de temps qui pourrait bientôt faire partie du passé : sous l’impulsion du secrétaire d’État à la Digitalisation, Mathieu Michel, le recommandé papier pourrait être renvoyé à la poubelle, remplacé par une version numérique. Celle-ci sera accessible par l’eBox, la boîte aux lettres électronique attribuée à chaque citoyen pour recevoir, conserver et gérer tous ses documents officiels (amendes routières et pénales, documents juridiques, fiches fiscales, avertissements extraits de rôle,…) de manière digitale. En résumé : les courriers officiels de l’administration pourront tous être envoyés de manière numérique. À terme, les communications entre des entreprises et des citoyens, et entre des particuliers eux-mêmes, pourront l’être aussi. Par exemple lors d’échange entre un propriétaire et un locataire.

Plus besoin d'être présent pour recevoir le recommandé : il sera envoyé par voie électronique dans votre eBox. ©Jonas Hamers / ImageGlobe

Une disposition qui fera partie de la Loi eBox qui doit être votée ce jeudi par le Parlement. Et qui ne devrait souffrir d’aucune sérieuse opposition. “Cette nouvelle loi permettra de simplifier considérablement la vie des citoyens, assure Mathieu Michel. Car, grâce à cette boîte aux lettres virtuelle, ils ne devront plus perdre un temps fou pour se rendre au bureau de Poste, parfois situé à des kilomètres, pour pouvoir lire le contenu du recommandé. Ils pourront le faire depuis leur canapé, avec leur téléphone.”

D’ici la fin de l’année – le calendrier évoque décembre -, l’e-Box, actuellement uniquement accessible sur ordinateur, sera désormais téléchargeable en application smartphone. “Aujourd’hui, quand on reçoit un recommandé, c’est rarement pour dire qu’on a gagné au Lotto, poursuit Mathieu Michel. Et immédiatement, on se demande quand on pourra se libérer pour aller chercher ce recommandé. C’est un fonctionnement du passé. Désormais, la nouvelle loi (NDLR : qui doit être votée ce jeudi) considérera légal l’envoi de recommandés via l’e-Box.”

Une boîte aux lettres virtuelle pour les documents officiels qui a un coût : deux millions d’euros annuels pour le fédéral. Mais qui offre, surtout, des économies pour ce dernier : 50 millions € en 2022. Avec une estimation qui se chiffre à 80 millions € pour 2023, en raison de l’augmentation des utilisateurs. “Tout cela grâce à l’économie d’un recommandé papier”, confie Mathieu Michel. Qui dit recommandé électronique dit en effet absence d’enveloppe, de timbre, de consommation de carburants,…

Cette loi permettra aussi aux citoyens de répondre directement aux sollicitations des pouvoirs publics envoyés sur leur eBox. En cas de question des impôts par exemple, il sera possible désormais de répondre directement via l’eBox. Laquelle pourra également être utilisée par les organismes régionaux. “C’est une plateforme fédérale mais tous les utilisateurs institutionnels pourront y avoir accès.”

Concrètement, tous les utilisateurs eBox recevront désormais leurs recommandés officiels par cette boîte aux lettres virtuelle. Et recevront dans leur boîte mail privée une notification de réception d’un courrier officiel, à consulter sur l’eBox. Lequel aura valeur légale, comme un recommandé papier. En clair : l’envoi du recommandé électronique aura valeur de réception.

Mathieu Michel a toutefois bien compris l’importance de ne pas aggraver la fracture numérique. Et permettra donc aux personnes qui le souhaitent de conserver le format “papier” envoyé par courrier postal. Ceux qui n’ont pas activé leur eBox continueront à recevoir ces documents dans leur boîte aux lettres classique. Et continueront donc à se coltiner la file à leur bureau de poste pour le réceptionner.

Comment activer son ebox

Les recommandés électroniques ne seront envoyés qu’aux utilisateurs de l’eBox, au nomre de 3,5 millions actuellement, selon les chiffres de l’administration. Pour ceux qui ne l’ont pas activée, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur le site myebox.be et de se connecter. Le site activera une demande de vérification via itsme et, une fois l’accès à myebox autorisé, vous serez redirigé vers l’ebox où les prochains documents officiels vous seront envoyés.

Sign for me, l’indispensable outil de Bpost

Si vous ne souhaitez pas recevoir de courrier électronique et que vous préférez conserver une version papier, ce sera toujours possible pour ceux qui en font la demande. Ils pourront alors mettre en place une fonction méconnue chez bpost : Sign for Me. En très résumé, il s’agit d’un service gratuit développé par bpost afin de faciliter la réception des recommandés. Il est activable via l’application Mybpost ou en Bureau de poste. Avec Sign For Me, le client donne procuration à bpost pour recevoir directement le pli recommandé dans sa boîte aux lettres. “De la sorte, les procédures sont garanties”, indique Laura Cerrada, porte-parole de bpost.

Attention toutefois, certains recommandés ne pourront cependant pas être déposés dans la boîte aux lettres. Le facteur/la factrice continuera à présenter les recommandés avec avis de réception (y compris les plis judiciaires), car la signature du destinataire est toujours nécessaire. ​ Les recommandés avec frais de douane, pour lesquels il y a un montant à payer, ne peuvent évidemment pas être glissés dans la boîte aux lettres via le service Sign For Me, tout comme les recommandés électoraux, les recommandés avec valeur déclarée, ou encore les recommandés trop grands pour entrer dans la boîte aux lettres. ​ Enfin, si la boîte aux lettres n’est pas conforme et n’offre pas suffisamment de garanties de sécurité, les recommandés ne pourront pas y être déposés.