Loi de restauration de la nature: "Une partie des libéraux a rejoint l’extrême droite", estime Saskia Bricmont

L’étape suivante sera menée avec le Conseil. L’idée serait de mettre en place d’ici 2030 des mesures de restauration concernant au moins 20 % de l’ensemble des zones terrestres et maritimes de l’Union européenne. “Il appartient maintenant aux États membres de mettre en place ces objectifs”, s’inquiète la députée Les Verts.

La loi a été adoptée de justesse par 336 voix pour, 300 contre et 13 abstentions. Saskia Bricmont revient sur les dessous politiques de l’adoption de cette loi.

Vous parlez d’une campagne anti nature. Ce sont des mots très forts que vous employez à l’égard des autres groupes politiques. Avez-vous le sentiment qu’il y a un mouvement climatosceptique qui se développe au sein du Parlement ?

”La droite conservatrice et une partie des libéraux ont rejoint l’extrême droite dans ces positions. Certains ont tenu des propos d’ordre climatosceptique. J’en ai entendu beaucoup déclarer qu’il fallait “protéger la nature, mais…”. Or, le constat, c’est que la nature est dégradée par l’activité de l’homme et que l’homme est capable de restaurer cette nature tout en continuant à avoir une activité économique, agricole, forestière, de pêche. Le problème que je vois avec la posture qu’a pris une bonne partie de la droite, c’est que l’écologie n’est pas une de leurs priorités, contrairement à ce qu’ils ont affirmé jusqu’ici.”

On a vu que Renew a finalement voté pour le pacte européen. Guy Verhofstadt (Open VLD) a voté a contrario de la position défendue par notre Premier ministre Alexander De Croo qui avait prôné une pause écologique à l’échelle européenne. Y a-t-il eu un sursaut de la part de ces partis ?

”Pas des partis puisque sa coéquipière Hilde Vautmans, aussi de l’Open VLD, a voté contre. Au sein de ces partis, il y a des divergences réelles. Guy Verhofstadt a fini par soutenir la loi, tout comme Frédérique Ries et Olivier Chastel du côté francophone. Mais c’est un texte affaibli suite aux amendements déposés par Renew et le PPE. Est-ce cette version-là qu’ils ont décidé de soutenir ? Si une version un peu plus ambitieuse sort de la négociation avec les États membres, la soutiendront-ils encore ?”

Les partis conservateurs hurlent au scandale depuis le passage de cette loi. Ils accusent les défenseurs de cette loi d’être déconnectés de la réalité du terrain. Que leur répondez-vous ?

”Ils sont dans un dogmatisme sans précédent. C’est un problème de guerre de chefs. Le chef de file PPE au parlement européen, Manfred Weber, voulait la place d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Il prend une posture pour des raisons politique et personnelle. Il estime que von der Leyen avait trop gagné dans ce dossier. La réalité, c’est que la proposition de loi de la Commission européenne se base sur des éléments scientifiques. Ce sont des rapports scientifiques qui sont à la base de l’accord mondial en matière de préservation et de restauration de la biodiversité. Ce sont des engagements internationaux dans lesquels l’Europe s’est engagée sur base des alertes en matière de perte de biodiversité, des dangers pour l’homme, des dangers pour les espèces, pour l’économie et pour les différents secteurs. Les conservateurs sont inconscients. Ils nient la réalité dans laquelle on évolue qui exige que l’on prenne des mesures importantes de restauration de la biodiversité.”

La députée européenne Saskia Bricmont (Les Verts) s'inquiète de voir l'alliance qui se forme entre les conservateurs et l'extrême-droite. ©© European Union 2021 - Source : EP

Doit-on s’inquiéter d’une possible montée des partis conservateurs au sein du Parlement européen ?

”Face à une certaine perte de vitesse, les conservateurs s’allient avec l’extrême droite. C’est ça qui est inquiétant. Ils rompent en quelque sorte le cordon sanitaire, là où il y a une tradition au Parlement européen de se mettre autour de la table, tous groupes politiques confondus, et de négocier un texte de compromis. La première fois, ils ont quitté la table des négociations et refusé de négocier. Maintenant, ce n’est pas en dernière minute, mercredi, qu’il fallait venir avec des amendements pour soi-disant améliorer le texte. Dès le départ des négociations, il fallait être autour de la table. Par ailleurs, s’allier avec l’extrême droite, c’est catastrophique en termes de démocratie et de capacité de dialogue. Et là, j’appelle les démocrates et les Engagés à revenir à des méthodes de négociation démocratique avec les forces progressistes de ce parlement. Cette alliance m’inquiète très fort. Tout au long de cette campagne, les conservateurs et l’extrême droite ont fait usage de la désinformation et ils ont surfé sur les peurs. Ils ont réellement utilisé la peur que représente la préservation de la nature versus l’agriculture. En surfant sur la peur de l’insécurité alimentaire. En disant que cette loi allait grignoter les terres agricoles et les agriculteurs de leurs terres. Tout ça est faux. Tout ça n’est pas dans le texte.”