Ultra-sécurisé, plus moderne et fonctionnel: la Défense se dote d’un nouveau quartier général flambant neuf à 500 millions

À lire aussi

Sans surprise, le site choisi pour la réalisation du nouveau Quartier Général pour l’État-major de la Défense belge reste proche du nouveau siège de l’OTAN et pourra accueillir près de 4 000 employés.

Voilà à quoi ressemblera le futur quartier général de la Défense belge. ©Groupement Be Defence

Localisé à proximité du centre de Bruxelles, le long de l’Avenue Léopold III, le quartier a subi depuis plus d’une décennie un important mouvement de renouveau. Le bâtiment sera situé sur une parcelle de 11,4 hectares en partie sur les terrains de l’ancien quartier général de l’OTAN et en partie sur le quartier Reine Elisabeth actuel. Le coût de l’opération s’élève à 499 millions d’euros.

guillement Le coût de l’opération s’élève à 499 millions d’euros"

À lire aussi

Un site ultramoderne

Le nouveau site de haute sécurité disposera d’ailleurs de plusieurs bâtiments dont le “New Headquarter Defence”, le plus important en termes de taille. Il comprend toutes les infrastructures et héberge toutes les fonctions et tous les services d’assistance administrative, d’appui opérationnel, logistique, technique et sécuritaire nécessaires au fonctionnement autonome du nouveau quartier général.

2.800 postes de travail y seront hébergés, des services de l’état-major au SGRS en passant par le Cyber Command.

Voilà à quoi ressemblera le futur quartier général de la Défense belge. ©Groupement Be Defence

Toutes les opérations militaires seront menées à partir du bâtiment principal et toutes les fonctions pour le personnel sont également prévues, telles qu’un restaurant d’entreprise, une zone sportive couverte, des vestiaires et des douches. La quasi-totalité des installations sera entourée d’un périmètre de sécurité doté de deux corps de garde.

À lire aussi

Un projet porteur d’emploi

De plus, il y aura un centre de conférence qui se trouvera en dehors du périmètre sécurisé de manière à être accessible au public. L’état-major assure que le projet, réalisé par les entreprises belges, aura des retombées sociales majeures, notamment par la création de nombreux emplois.

Voilà à quoi ressemblera le futur quartier général de la Défense belge. ©Groupement Be Defence

La Défense attache également une importance particulière à la construction durable et, en ce qui concerne ce projet, elle souhaite réaliser le plus haut niveau de durabilité possible, compte tenu des ressources disponibles. Le bâtiment sera en effet presque neutre en énergie et les combustibles fossiles ne seront plus utilisés pour un fonctionnement normal.

À lire aussi

La transition énergétique vers une infrastructure neutre en carbone et durable, conformément au Plan national de l’énergie et du climat (PNEC), est rendue possible par l’isolation thermique haute performance, l’utilisation de sources d’énergie renouvelables telles que le stockage d’énergie du sol, les panneaux solaires et les pompes à chaleur. Il faut dire que les bâtiments actuels ne respectent pas les nouvelles normes environnementales.

Voilà à quoi ressemblera le futur quartier général de la Défense belge. ©Groupement Be Defence