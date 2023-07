"Ces militants pour le climat sont des idiots de la pire espèce, mettez-les en prison": un membre de l’Open VLD critiqué pour ses propos excessifs

Partagée ensuite sur Twitter, la séquence vidéo s’est attiré les foudres d’opposants politiques.

Kilian Vandenhirtz, co-président des jeunes écologistes flamands de Groen, a entre autres déclaré: "Qu’est-ce que c’est que ce bazar? Est-ce la nouvelle politique de l’Open VLD?"

Steven Arents, ancien président des Jeunes socialistes et actuel membre de Groen, a également retweeté un message: "Où sont les jours où les libéraux défendaient l’État de droit?"

Au sein même de son parti, les propos de Maurits Vande Reyde ne font pas l’unanimité. L’ancienne présidente et députée flamande Gwendolyn Rutten a ainsi ouvertement critiqué ses propos. "Les élus démocratiques ne devraient pas appeler à 'enfermer les gens dans une cellule'. Un peu de raison, de respect de l’État de droit et de bon sens de part et d’autre, cela me semble très nécessaire", a-t-elle écrit.

Face à ce flot d’attaques, Maurits Vande Reyde n’en démord pourtant pas. "Bien sûr, je ne veux pas que tous les militants climatiques aillent en prison. Je parlais très précisément de ceux qui enfreignent sciemment la loi et mettent les gens en danger", a-t-il précisé auprès du Het Laatste Nieuws. Il ajoute par ailleurs n’avoir "aucun regret" concernant cette vidéo.