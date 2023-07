Le plan de Gilkinet pour mettre fin aux vols de nuit: "Le survol de Bruxelles fait partie des dossiers qui sont enlisés depuis bien trop longtemps!"

Et forcément, les revendications sont bien différentes selon que l’on se place du côté des riverains ou de l’aéroport. Les premiers souhaitent réduire à néant les vols de nuit, tandis que le second veut assurer la pérennité des 64.000 emplois sur le site aéroportuaire.

Selon le ministre fédéral Georges Gilkinet, il n’existerait aucune solution miracle. “Le survol de Bruxelles fait partie des dossiers qui sont enlisés depuis bien trop longtemps, faute de réussir à dégager une solution qui fasse consensus auprès de l’ensemble des parties prenantes”, déplore le ministre.

Toutefois, Gilkinet vient de déposer un projet d’arrêté visant à réduire les nuisances autour de Brussels Airport. “Chacun a droit au repos et à des nuits silencieuses. Et c’est cette qualité de vie que je suis déterminé à défendre, tout en garantissant une exploitation économiquement durable de l’aéroport.”

Une mesure qui, si elle est adoptée par le gouvernement, permettrait de réduire drastiquement les Quota Counts, soit les niveaux de bruit autorisés pour chaque avion. En très résumé, plus un avion émet de nuisances sonores, moins il volera.

Le bruit des avions à l'aéroport de Bruxelles-National impacterait près d'1,1 million de Belges. ©Photo News

En Belgique, la dernière réforme des niveaux tolérés de Quota Counts date de 2009. Et la volonté du ministre Gilkinet est de les réduire drastiquement, pour limiter les nuisances provoquées par les avions les plus gros ou anciens.

Concrètement, l’arrêté ministériel vise à "garantir davantage de tranquillité aux moments les plus sensibles de la journée (NDLR : le matin, le soir et la nuit) et de la semaine et à diminuer nettement le volume de bruit.”

En très bref, cette réforme mènerait à une réduction de 20 % du niveau de bruit sur 24h. Et à 100 % de silence en plus durant la nuit. Plus aucune nuisance sonore ne serait tolérée la nuit. Et comme il n’existe actuellement aucun avion 100 % silencieux, cela reviendrait à interdire les vols de nuit.

Par ailleurs, la réforme générerait 30 % de silence en plus en soirée ; 20 % de silence en plus en matinée ; et 7 % de silence en plus en journée. Les week-ends et jours fériés devraient aussi être beaucoup plus silencieux. "Ces catégories ont été définies de sorte qu’il n’y ait pas de déplacement temporel des nuisances sonores. Les nuits silencieuses ne seront donc pas obtenues au prix de matinées ou de soirées infernales pour les riverains. Toutes les périodes de la journée connaîtront une amélioration de leur tranquillité, grâce au fait que les avions les plus bruyants seront progressivement écartés de cet aéroport urbain qu’est l’aéroport de Bruxelles-National, particulièrement aux jours et aux heures les plus sensibles, offrant ainsi enfin des nuits silencieuses à ses riverains", assure le ministre.

Les décollages et atterrissages nocturnes sont ceux qui impactent le plus les riverains. ©Jean Luc Flemal

En très bref, le quota count par avion est aujourd'hui fixé à 48 en journée de semaine. Il serait fixé à 14,3 si la proposition de Gilkinet venait à être adoptée. Tous les avions ayant un quotacount de plus de 14,3 (soit ceux qui émettent plus de 100 décibels) seraient interdits de décollage et atterrissage. La nuit, le quotacount serait fixé à zéro. Et les matins et soirs, les anciennes versions des Airbus A300, A310, A330et A340, Boeing B757, B767, B777 seraient par exemple interdites. Ceux qui ne respecteraient pas ces quota counts se verraient infliger de lourdes astreintes financières.

"Cette révision est indispensable pour encourager les compagnies à renouveler rapidement leur flotte, et ainsi pouvoir utiliser, avec le moins de contraintes possible, l’infrastructure de BruxellesNational, tout en respectant la qualité de vie des riverains."

Une entrée en vigueur espérée durant l'hiver 2024-2025

L’entrée en vigueur de ces nouveaux quotas counts se ferait de façon progressive à partir de l’hiver 2024-2025… “Le dossier du survol de Bruxelles est un héritage complexe du passé en matière de mobilité, déplore Georges Gilkinet. Nous ne pouvons plus nous contenter du statu quo dans lequel il est empêtré depuis tant d’années. S’il n’y a pas de solution miracle, des avancées tangibles sont possibles. Ce n’est qu’en le rendant soutenable pour les riverains que l’on pourra garantir la durabilité économique de l’aéroport de Bruxelles-National. En respectant la qualité de vie (et de sommeil !) des riverains, et en réduisant les émissions de polluants : nous avons tous à y gagner. Car c’est la voie à suivre afin que Bruxelles ne devienne pas la poubelle sonore de l’Europe.”

Pour le ministre, il est aussi temps de mettre fin au conflit communautaire qui entoure l'aéroport de Zaventem depuis des décennies. "Les interventions politiques successives et les jugements accumulés dans ce dossier ces dernières années ont eu pour principal effet de déplacer les nuisances et de multiplier par là-même les conflits judiciaires complexes et coûteux dont il est temps de sortir. Il est dès lors nécessaire d’adopter une approche globale face à cette problématique, et de diminuer la charge sonore pour tous les riverains, qu’ils soient Bruxellois, Wallons ou Flamands, plutôt que de tenter de jouer les uns contre les autres et d’entretenir un conflit communautaire sans fin. Nous passons donc à une logique de réduction de la charge environnementale globale, pour tout le monde, qui est de nature à apaiser les conflits, à améliorer la vie des riverains et à permettre à notre aéroport national de continuer à développer ses activités au cœur de la capitale de l’Europe."

Ces dispositions s’inspirent des meilleures pratiques au niveau européen, où 126 aéroports sont concernés par des restrictions nocturnes. Et au premier rang desquels Francfort, premier aéroport européen en matière de fret, qui est totalement fermé la nuit. "Preuve en est que l’encadrement des activités aéroportuaires ne constitue pas un frein au développement de l’aérien ni aux performances économiques ou à l’emploi des entreprises actives dans le secteur."