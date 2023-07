Est-il autorisé de conduire en tongs?

À lire aussi

À l’intérieur des voitures, la chaleur ambiante est d’autant plus étouffante. Une raison de plus de conduire en… tongs.

C’est courant. “Et ce n’est pas formellement interdit”, admet Benoit Godart, porte-parole de l’IBSR. Et pourtant, des policiers verbalisent. Ce fait nous est confirmé par Benoit Godart. Et ils le font sans pour autant pouvoir être attaqués pour P.V. illégal. Il y a un flou dans le Code de la route qui leur laisse libre cours à la subjectivité et au ressenti face au danger potentiel. C’est du reste le même flou pour les hauts talons et les pieds nus…

Cet article, c’est le 8.3 : “Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l’habileté nécessaires. Il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu’il conduit.”

Suffisamment évasif pour laisser libre cours à toutes les interprétations possibles. Un policier peut verbaliser sans que le P.V. puisse être attaqué : “Je pense que le policier verbalisera pour les tongs (Ndlr. Ou pour des hauts talons et des pieds nus par exemple) si le port des tongs est conjugué avec une autre anomalie. Une accélération brutale semblant incontrôlée, un freinage tardif, un excès de vitesse, une conduite sous alcool.”

Benoît Godart , porte-parole de l' IBSR (Christophe Bortels) ©Christophe Bortels

Il s’agit alors d’une infraction routière de troisième degré, passible d’une amende de 174 euros sans compter les frais administratifs.

Quoi qu’il en soit, l’IBSR déconseille fortement la coutume. Parce que oui, il s’agit de coutume : “Je suis stupéfait quand je vais au supermarché et que je constate sur le parking que la moitié des conducteurs ont des tongs”, témoigne Benoit Godart. “On a là une chaussure dont la semelle peut facilement se coincer sous une pédale. J’ai moins cette crainte avec les hauts talons. Plus souvent, les femmes comprennent qu’au moment de la conduite, il faut changer de chaussure. Par contre, des animaux sur les genoux, ne fût-ce leur tête, c’est déjà plus fréquent.”