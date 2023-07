“Il faudrait imposer un examen de néerlandais à ceux qui souhaitent devenir ministre”

Le professeur de Sciences politiques défend l’idée d’une obligation pour les aspirants ministres à avoir un certain niveau de néerlandais pour rejoindre un exécutif fédéral. “Si on a la vocation de devenir ministre fédéral, ça veut dire qu’on fait de la politique pour 11 millions de Belges. Cela signifie que l’on prend des décisions qui ont un impact sur 11 millions de Belges. Il me semble quand même logique que vous puissiez expliquer vos politiques, débattre vos politiques dans les deux langues principales du pays.”

L’évaluation réalisée par la DH montre que six membres du gouvernement n’obtiennent pas la moitié des points, soit un niveau intermédiaire qui correspond à une maîtrise limitée mais efficace de la langue. “Il leur manque une caractéristique essentielle pour devenir ministre fédéral”, juge le spécialiste des matières fédérales. “Selon moi, il faudrait obliger les ministres fédéraux à parler correctement le néerlandais. Leur niveau ne doit pas être parfait. Ils ne doivent pas réciter du Vondel, mais ils doivent pouvoir dialoguer de façon spontanée.”

Examen de bilinguisme

Dans l’état actuel des choses, la logique bilingue telle que défendue par Dave Sinardet voudrait que ces six politiciens ne puissent plus occuper un poste fédéral. Cette logique fonctionne aussi pour les Flamands qui ne parlent pas correctement le français. Les prétendants aux postes de ministre devraient passer un examen de bilinguisme avant de rejoindre un gouvernement. C’est quelque chose qui se fait pour d’autres fonctions en Belgique.

”Il y a des examens de bilinguisme dans l’administration. Dans certaines entreprises aussi. C’est cet examen que les politiciens passeraient. Il faudrait déterminer le niveau pour pouvoir rejoindre le gouvernement. Par contre, je ne laisserais pas les parlementaires se charger de cette évaluation. Les candidats devraient passer des tests officiels.”

Cette logique ne vaudrait que pour les ministres et les secrétaires d’État. Imposer un test de néerlandais à des parlementaires serait contraire au processus démocratique. “Si vous êtes élus, c’est parce que la population vous a choisi”. Les ministres, à l’inverse, sont désignés par le parti.

Grand défenseur du bilinguisme, Philippe Van Parijs n’est toutefois pas pour l’imposition d’un examen de néerlandais qui aurait des conséquences éliminatoires. Le philosophe et économiste considère toutefois "qu’être bilingue devrait être une obligation morale de la part des politiciens qui aspirent à devenir ministre”. “Être bilingue, ça permet à nos ministres de mieux comprendre ce qu’écrivent les autres. Ça leur donne cet accès direct à ce que disent leurs collègues au cours des réunions mais également à ce qu’écrivent les médias néerlandophones. L’autre aspect, c’est le respect. Parler la langue de l’autre, c’est lui manifester du respect.”

Circonscription fédérale

Un élément qui pourrait booster l’apprentissage du néerlandais chez les prétendants à la gouvernance fédérale, c’est la mise en place d’une circonscription fédérale, soit donner la possibilité aux citoyens des quatre coins du pays de voter pour une liste nationale.

guillement Aujourd’hui, certains ministres n’arrivent pas à lire un texte au parlement parce que l’enseignement francophone ne les a pas préparés à cette situation."

”Une des raisons pour laquelle les ministres fédéraux francophones ne parlent pas suffisamment bien le néerlandais, c’est parce qu’il n’y a pas d’incitant électoral”, développe Dave Sinardet. “Actuellement, les politiciens francophones ne doivent pas communiquer avec les Flamands pour gagner des voix. Si c’était le cas, je pense que leur niveau de néerlandais s’améliorerait automatiquement après un certain temps.”

Et de pointer les failles du système d’enseignement francophone. “L’enseignement du néerlandais commence beaucoup trop tard et vous avez la possibilité de choisir entre le néerlandais ou l’anglais. C’est problématique car il est important de parler les deux langues dans un pays fédéral bilingue, mais également parce que ça handicape les enfants pour leur futur. Aujourd’hui, certains ministres n’arrivent pas à lire un texte au parlement parce que l’enseignement francophone ne les a pas préparés à cette situation. Même chose pour ceux qui souhaitent travailler dans une entreprise privée dont les clients sont flamands. Ne pas maîtriser le néerlandais est un handicap professionnel.”