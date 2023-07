La leçon de vie de Piotr Van Montagu, l’un des meilleurs archers de Belgique: “J’ai vu des joueurs valides pleurer parce que je les avais battus"

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous mettre au tir à l'arc?

"J’ai fait du foot fauteuil pendant 10 ou 12 ans mais je me suis lassé du jour au lendemain. je me suis donc dirigé vers le tir à l’arc. J’ai toujours aimé les séries et les films comme le Seigneur des Anneaux et plus particulièrement le personnage de Legolas, l'elfe archer. Je pense que c’est venu de là."

Et la compétition, c'est venu comment?

"Je n’ai aucun souvenir de ce moment mais mon coach m’a dit que quand je l’ai vu pour la première fois, je lui ai tout de suite dit que j’avais envie d’aller aux JO. Comme il le dit lui-même, j’ai fait les choses à l’envers : j’ai fait les JO avant de faire un championnat du monde. Normalement, les jeux paralympiques, c’est l’aboutissement d’une carrière. Moi j’ai commencé par ça."

D’où vous vient cette envie de vous surpasser en permanence?

“Je ne sais pas trop. C’est dans ma nature. Je suis un compétiteur né. Je n’aime pas rester chez moi à rien faire, j’ai besoin de me fixer des objectifs et de les atteindre.”

Vous avez une devise personnelle. Pouvez-vous nous dire laquelle?

“Ma devise c’est “rien n’est impossible”. J’en suis la preuve vivante. Malgré mon handicap, j’ai fait les jeux paralympiques, je fais des compétitions et tout ça. Je ne suis pas seul chez moi à me dire “je n’ai pas de bras, je ne sais rien faire”. Justement, c’est tout le contraire!"

Votre autre devise c’est “Je m’adapte au monde plutôt que le monde s’adapte à moi.” Vous estimez que c’est aux personnes handicapées de s’adapter à la société?

“Le monde n’est pas encore adapté aux personnes handicapées, les trottoirs ne sont pas adaptés, la plupart du temps on ne sait pas rentrer dans un magasin parce qu’il y a une bête petite marche qui nous bloque... On doit donc s’adapter en permanence. Un bête exemple : pour prendre les transports en commun, c’est la misère : les quais ne sont pas accessibles, les rampes d’accès ne fonctionnent pas la plupart du temps. Quand une personne valide veut prendre les transports, elle n’a aucun souci à le faire mais moi, si je veux prendre le train, je dois prévenir trois heures à l’avance pour qu’une personne vienne mettre une rampe d’accès. C’est comme ça, on n’a pas le choix. Il faut faire avec.”

Piotr Van Montagu athlète Paralympique de Tir a l'arc ©Jean Luc Flemal

Le manque de représentation des personnes handicapées dans les différentes sphères de la société est un vrai problème. Avez-vous conscience d'être un modèle potentiel pour de nombreux jeunes?

“C'est une question super importante. C’est pour ça que j’essaye d’aller un maximum dans les écoles pour faire des démonstrations de tir à l’arc et rencontrer les enfants. Je veux leur montrer qu’une personne à mobilité réduite peut faire du sport, travailler et avoir une vie de famille. C’est très important. D’ailleurs, depuis que j’ai un peu de visibilité dans les médias, il n’y a pas une semaine qui passe sans qu’une ou deux personnes me reconnaissent dans la rue et viennent me parler.”

Que vous-disent-elles?

“Les réactions sont très positives. On me dit” ah c’est vous qui avez fait les jeux, je vous reconnais! Je trouve ça très gratifiant.”

Est-ce qu’à contrario, vous percevez parfois des regards intrusifs ou désagréables?

“C’est possible. Mais je n’y prête pas attention. Si quelqu’un a envie de me regarder de travers, il me regardera de travers. Moi je fais mon chemin. Chacun son truc. C’est pour ça que j’essaye de sortir dans les écoles mais personnellement, je n’y prête pas attention. J’ai déjà eu des amis qui m’ont dit “hé lui il te regarde de travers!”. En général, ils sont plus choqués et dérangés que moi.”

Vous affrontez régulièrement des joueurs valides. D’ailleurs, vous les battez parfois. Ca doit faire des jaloux.

“Il y en a qui râlent et estiment que je ne devrais affronter que des joueurs handicapés mais ça ne m’intéresse pas. Je préfère affronter des joueurs valides parce qu’en catégorie handisport, je suis quasi sûr d’avoir une médaille d’office parce qu’on est que trois au championnat. J’ai battu des records en catégorie valide malgré mon handicap et ça ne plait pas à tout le monde. Il y a des joueurs qui ont déjà pleuré parce que je les avais battus mais tant pis.”

Que faites-vous quand vous ne vous entrainez-pas? Quels sont vos loisirs?

“Je reste chez moi, devant une série ou un film. Ou je joue à des jeux vidéos. Je sors très peu. Je suis assez solitaire en dehors du sport.”

Votre objectif, c’est de participer aux Jeux Paralympiques de Paris. Comment vous y préparez-vous?

“Une semaine type se passe de la manière suivante : je m’entraine au tir un jour sur deux à raisons de deux ou trois heures et les autres jours, je les consacre à la préparation physique, à la musculation et à la préparation mentale pour apprendre à rester concentré en tout circonstance. J’ai aussi des séances de kiné parce que malgré tout, le corps travaille énormément. Sans doute deux fois plus que chezune personne valide.”

Piotr Van Montagu athlète Paralympique de Tir a l'arc ©Jean Luc Flemal

Dans votre technique, qu’est-ce qui vous distingue des joueurs valides?

“L’arc que j’utilise est tout à fait commun. Je n’ai aucune adaptation à ce niveau-là. Par contre, il a fallu trouver un système pour décocher les flèches. J’ai donc un plastron avec un système qui me permet de libérer la flèche en ouvrant la bouche et évidemment, je tiens l’arc avec le pied.”

Quels sont vos objectifs pour la suite?

"Je ne parle jamais de médaille mais un petit top quatre ou cinq aux Jeux Paralympiques de Paris, je pense que ce serait déjà pas mal. Il ne faut pas oublier que je suis encore assez jeune dans la discipline. J’ai commencé en 2019 mais il y a eu la période covid qui est passée par là et malgré ça, je suis troisième mondial. Même si pour moi, l’idéal serait d’être premier et pas troisième. Mais avant ça, je vais déjà faire mon maximum pour le championnat du monde qui a lieu ce week-end mais mon objectif principal c’est vraiment les jeux de Paris. Je pense que j’en ai les capacités. J’ai eu la chance de pouvoir me qualifier pour les Jeux de Tokyo un mois avant les épreuves mais ça ne veut pas dire que ça va se reproduire si facilement cette année."