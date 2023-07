Les vents seront particulièrement forts dans le Hainaut et dans les deux Flandres et donc à la Côte. Des rafales de 60 à 80 km/h sont attendues. Le code jaune sera mis en place entre 15h et 20h dans ces régions.

Quand appeler le 1722?

Le numéro 1722 doit être utilisé lors de dommages matériels causés par une tempête ou des dégâts des eaux nécessitant l'intervention des pompiers. Ces services sont joignables soit par téléphone au numéro 1722, soit via l'e-guichet www.1722.be.

Le SPF Intérieur rappelle que le numéro d'appel d'urgence 112 ne doit, lui, être utilisé que dans des situations où une vie est en danger.