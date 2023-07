"Abdiquer? Sire, ce n’est pas possible!": comment Elio Di Rupo a tenté de convaincre Albert II de retarder son départ

Durant une semaine et jusqu’au 21 juillet, nos confrères de La Libre Belgique consacre une série d’articles au règne du roi Philippe. Mais quelles étaient les attentes et les craintes du Premier ministre et de ses vice-Premiers lors de l’annonce de l’abdication du roi Albert II ?

Nous sommes le 21 juillet 2013, à midi. Philippe prononce son premier discours en tant que Roi des Belges. Ce passage de témoin aurait pu se passer tout à fait différemment et surtout, beaucoup plus tard.

Trois mois plus tôt, personne au sein du gouvernement fédéral n’envisage encore un tel scénario. “En avril 2013, le roi Albert m’invite au palais royal. Je sens qu’il y a une tension dans l’air, on entend des bruits de couloir. Mais quand je passe la porte, je ne m’attends pas à ce qui va venir… Albert m’attendait”, nous raconte Elio Di Rupo (PS), alors Premier ministre.

”Je suis fatigué, et Paola aussi”, lui annonce le Roi. Albert II ajoute que sa santé n’est pas au mieux. Qu’il est usé par les négociations de 541 jours pour former un gouvernement. Il annonce : “Je vais abdiquer le 21 juillet 2013”.

”Un grand silence se fait. J’avale ma salive… Puis, je lui dis : “Sire, ce n’est pas possible ! “, se souvient l’ancien locataire du 16. Elio Di Rupo n’entend pas laisser, durant les trois mois qui les séparent de la fête nationale, la N-VA canarder son gouvernement et fomenter des polémiques au sujet du Roi, depuis l’opposition.

Rappelons-le, aucun acte du Roi n’a d’effet s’il n’est pas couvert par un ministre qui en prend la responsabilité.

”Allez voir Philippe vous-même”

”Ce n’était pas possible qu’il abdique le 21 juillet, même d’un point de vue organisationnel”, reprend Elio Di Rupo. “Le Roi m’a répondu : ça n’ira pas, je l’ai déjà annoncé à Philippe. Puis, il me dit : alors, allez le voir vous-même.”

Le Premier prend alors son bâton de pèlerin pour tenter de convaincre le prince de reporter son accession au trône. “Je sais qu’alors les relations entre lui et son père sont difficiles. Je vais le voir et je lui dis que l’abdication est reportée sine die… Attendre trois mois après l’annonce aurait trop risqué. J’avais toute confiance en Philippe. Mais il suffisait qu’une femme de chambre en entende parler et cela risquait de sortir…”

Mais la volonté du roi de passer le témoin est trop forte. Après une semaine de réflexion, elle n’a pas faibli. Elio Di Rupo en prend conscience. “Je ne pouvais pas empêcher Albert d’abdiquer… Après discussions, on arrive à la conclusion que les services sont capables d’organiser la cérémonie en trois semaines”, reprend Elio Di Rupo.

guillement "J’étais le seul à savoir, avec Philippe, que le Roi allait abdiquer. Si vous voulez qu’un secret soit gardé, la meilleure manière, c’est de ne pas en parler..."

L’annonce de l’abdication du Roi tombe finalement le 3 juillet 2013, trois semaines avant la date fatidique. Durant plus de deux mois, Elio Di Rupo a donc gardé, seul, le secret. “J’étais le seul à savoir, avec Philippe, que le Roi allait abdiquer”, assure le socialiste.

Pourquoi ne pas en avoir parlé au Kern ? “Si vous voulez qu’un secret soit gardé, la meilleure manière, c’est de ne pas en parler”, sourit Elio Di Rupo.” J’ai finalement convoqué un Kern au palais, début juillet. Le Roi a répété aux ministres présents ce qu’il m’a dit deux mois avant.”

”Des larmes coulaient…”

”Je pense que mon fils est préparé”, ajoute Albert II.

Au sein du Kern (Joëlle Milquet, Didier Reynders, Alexander De Croo etc.), l’émotion est grande. “Ils étaient ébahis, des larmes coulaient. C’était la consternation. Il y avait une relation affective. Albert a été un excellent chef d’État qui s’est investi corps et âme”, raconte Elio Di Rupo.

Les autres ministres du gouvernement sont informés quelques heures plus tard. L’information percole dans les médias. “Il a fallu cravacher pour tout organiser dans les délais. C’était un pari mais les services de l’État, l’Intérieur, la Défense, le protocole du Palais, la Chambre, le Sénat, ont tous été à la hauteur. L’abdication d’Albert et la prestation de serment de Phillippe ont été de très belles cérémonies, sans accroc. Albert était une personnalité extravertie. Philippe est plutôt réservé, très intérieur, comme l’était Baudouin. Mais comme chef d’État, il a vite intégré la fonction. Je n’avais pas de doute : il a été éduqué, formé, en tant qu’héritier du trône.”