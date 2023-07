La journée débutera généralement sous le soleil. Au fil des heures, les nuages deviendront plus nombreux et seront parfois porteurs de quelques averses (orageuses), essentiellement au nord du sillon Sambre et Meuse. À la Côte, le temps redeviendra plus ensoleillé l'après-midi. Les maxima varieront de 19°C sur les hauteurs ardennaises à 23°C en Lorraine belge. Le vent sera modéré d'ouest sud-ouest, et assez fort d'ouest à la mer avec des pointes de 55 km/h.