Parfum de scandale à la SNCB, les syndicats sont remontés: “Avec 2.200 euros par jour, on pourrait faire beaucoup de choses”

Un montant astronomique qui pose d’autant plus question que le principal intéressé était une connaissance de l’administratrice générale de la SNCB, Sophie Dutordoir. Laquelle s’est défendu d’avoir placé un ami à un poste très rémunérateur. “Je connaissais son expertise pour des dossiers IT très complexes chez Electrabel. Ni plus ni moins. C’est la chose la plus normale au monde de mettre en contact des spécialistes de domaines spécifiques lorsqu’un problème urgent se présente.”

La CEO de la SNCB a demandé de lancer un audit, après avoir été informée il y a trois semaines d’un problème potentiel avec un contrat IT portant sur une période comprise entre le troisième trimestre 2018 et le premier trimestre 2021.

Côté syndicats, on ne nie pas la nécessité, dans certains cas, d’aller chercher des experts étrangers pour occuper certains postes. “Dans certaines compétences, il faut aller chercher à l’extérieur pour avoir une personne qualifiée que l’on n’aurait pas trouvée en interne”, confie Pierre Lejeune, président national de la CGSP Cheminots.

Lequel s’étonne toutefois du coût “prohibitif” d’une telle fonction. “Autant il n’est pas anormal d’aller chercher des gens compétents à l’étranger. Mais payer un tel tarif journalier me semble exorbitant. D’autant plus dans une entreprise qui n’est pas en bonne santé financière.”

Le message passe d’autant plus mal alors que la SNCB “demande des efforts de productivité sans cesse plus importants à son personnel. Dépenses des centaines de milliers d’euros par an pour une consultance externe, c’est aller en dépit du bon sens. Avec une telle somme, on pourrait en faire des choses à la SNCB.”

Bien sûr, Pierre Lejeune sait que le montant “n’est qu’anecdotique” par rapport aux dépenses annuelles de la SNCB. “Mais on pourrait faire bien d’autres choses avec 2.200 € par jour. C’est un salaire mensuel ! On aurait pu engager une vingtaine de travailleurs avec cette somme. Ce qui ne serait pas plus mal au vu de la pénurie de personnel.”