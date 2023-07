Températures extrêmes à certains endroits en Europe cette semaine : à quoi faut-il s’attendre en Belgique ?

Ce qui est certain, c’est que le soleil est bien là ce lundi matin. Et selon l’Institut royal météorologique (IRM), il devrait maintenir son poste toute la journée. Des nuages pourraient toutefois s’inviter dans le nord du pays, et seront potentiellement porteurs d’averses orageuses. À la côte, le temps redeviendra plus ensoleillé l’après-midi. Les maxima varieront entre 19 et 23 degrés ce lundi.

Pas de canicule

Mardi, de l’air méridional un peu plus chaud arrivera jusqu’à notre territoire. Les maxima oscilleront entre 21 degrés à la mer et 27 degrés. Le temps restera ensoleillé avec quelques nuages d’altitude.

Mercredi, les températures seront similaires (maxima 20 -25 °C), mais le temps sera plus contrasté. Quelques averses en provenance de la mer du Nord sont annoncées, avec un vent modéré et même assez fort à la côte.

Pour les jours qui suivent, les prévisions météorologiques se ressemblent. Un temps variable devrait persister : des maxima autour de 22 degrés et, parfois, quelques pluies ou averses en fonction de votre région. Pas de canicule donc, mais prudence, le soleil et la chaleur sont bel et bien là.