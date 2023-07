Accusations de collusions chez Bpost: “Divers éléments mentionnés dans le livre sont trompeurs”, réagit l’entreprise

Le livre “Bpost Hold-Up” affirme que la société a “pillé 4 milliards d’euros d’argent public”. Pour appuyer ces informations, les journalistes flamands reviennent sur 10 ans de contact entre la boîte et le monde politique. Ils s’appuient également sur une note confidentielle attribuée à Dirk Tirez, l’ancien CEO de Bpost qui a démissionné fin 2022.

À ce stade, Bpost ne souhaite pas répondre aux suspicions et accusations formulées dans le livre, mais tient à souligner que “le titre et divers éléments mentionnés dans le livre sont trompeurs et non étayés”.

Plusieurs enquêtes sont en cours au sein de bpost. La direction et le Conseil d’administration de bpost rappellent qu’ils ont “toujours indiqué leur volonté d’aller jusqu’au bout de ces différentes enquêtes, en collaboration avec les autorités compétentes, y compris le gouvernement pour l’audit qu’il souhaite initier sur la concession de presse”. En ce qui concerne spécifiquement la concession de presse, “la compensation pour ce service est examinée de près et très régulièrement par des parties externes qui contrôlent et valident régulièrement les coûts et le service. Si et quand il apparaîtrait, dans le cadre des trois enquêtes en cours, qu’il y aurait une surcompensation par l’État belge à bpost, bpost procédera au remboursement”.

Historique

”Sur base d’un certain nombre de notifications internes et d’allégations, le Conseil d’administration a mis en place en 2022 un examen interne de conformité des pratiques dans le cadre de l’appel d’offres alors en cours pour la distribution de journaux et de magazines. Cette enquête interne a pris fin. Elle a conduit à l’arrêt de la collaboration avec l’ancien CEO et deux autres personnes, parce que l’enquête a effectivement révélé des irrégularités. Bpost regrette ces faits car ils compromettent la confiance des clients, des investisseurs, des citoyens et des employés dans l’entreprise. Bpost vise à restaurer la confiance et utilisera tous les moyens pour y parvenir.”

”Dans le sillage de cet examen de conformité concernant la concession de presse, bpost a volontairement lancé des audits concernant trois autres services fournis à l’État. Ceux-ci sont toujours en cours à ce jour et bpost ne peut pas faire d’autres commentaires à ce sujet.”