Mensonge à l’UE, appels d’offres taillés sur mesures, ingérence du PS… comment Bpost a “volé” 4 milliards d’euros à l’État belge

Ces dix dernières années, l’entreprise postale détenue à 51 % par l’État belge a reçu 3 milliards d’euros de subventions publiques et plus d’un milliard supplémentaire pour des contrats spécifiques. Pour Wouter Verschelden et Emmanuel Vanbrussel, Il s’agit ni plus ni moins d’une “escroquerie”, d’un “véritable hold-up”.

Dans le livre “Bpost Hold-up”, qui sort en librairie ce mardi, les deux journalistes flamands dissèquent comment “un brillant groupe de juristes a mis en place le système” permettant à Bpost de se faire des “marges bénéficiaires fabuleuses” sur les contrats gouvernementaux.

”L’État belge a accordé à Bpost des aides d’État illégales d’une valeur de plusieurs centaines de millions d’euros au cours de la dernière décennie”, écrivent les deux journalistes sur base d’une note d’information confidentielle attribuée à Dirk Tirez, l’ancien CEO de Bpost qui a démissionné fin 2022.

Bpost, avec le concours de plusieurs gouvernements fédéraux, a trompé à la fois l’État belge et la Commission européenne : l’État belge en gonflant les subsides qu’il lui était vraiment nécessaire d’obtenir et la Commission en faisant croire que les contrats avaient été obtenus en respectant les règles de concurrence.

Des subsides trop élevés

Les contrats dont il est question portent sur la distribution de journaux, des amendes de circulation, des plaques minéralogiques ou encore des comptes 679 (comptes de l’État). Ces contrats sont grassement subventionnés par l’État. La concession presse, par exemple, c’était 200 millions d’euros par an jusqu’en 2015. L’enveloppe a depuis été réduite à 175 millions et elle devrait passer à 125 en 2024. Premier constat : la distribution de journaux ne nécessitait pas des subventions aussi élevées.

Ces contrats d’une durée de 5 ans sont attribués suite à des appels d’offres. Et c’est là qu’intervient l’escroquerie. Ces appels d’offres auraient été conçus de telle sorte que seul Bpost pouvait remporter les contrats. L’opération ayant été judicieusement maquillée avec un vernis de légalité, la Commission européenne n’a jamais découvert que ces contrats avaient été attribués au mépris des règles de concurrence.

Seul Bpost pouvait remporter les contrats

Pour faire en sorte que le monopole d’État de Bpost épouse les conditions du marché, plusieurs responsables de Bpost et ministres fédéraux ont travaillé main dans la main. Selon “Bpost Hold-Up”, la démarche a démarré avec le socialiste Johan Vande Lanotte en 2013, lorsque celui-ci était ministre fédéral de l’Économie. Elle aurait ensuite été approuvée par le président du PS, Paul Magnette.

L'exCEO de Bpost Dirk Tirez a joué un rôle prépondérant dans les révélations sur les malversations de l'entreprise. ©DLE

Pour défendre cet objectif au niveau politique, on invoque les risques de pertes d’emplois au cas où Bpost ne récupérerait pas les contrats de distribution. On prédit un bain de sang social, des milliers de personnes licenciées. Sur le plan économique, trois entreprises sont en lice : Bpost, PPP et AMP. En 2016, Bpost parvient à les supplanter, la première en lui offrant un territoire de distribution et la seconde en… la rachetant. Deuxième constat : il y a falsification de marché.

En 2020, il faut à nouveau préparer un appel d’offres pour la concession presse. C’est le gouvernement De Croo qui s’y colle avec la volonté qu’elle coûte moins cher à l’État que la précédente. Malgré une pression des libéraux flamands pour supprimer tout simplement cette “aide d’État”, il est décidé de prolonger les contrats de concession actuels. Le nouveau contrat devrait s’étendre sur la période 2024-2028.

La main du PS au sommet de Bpost

Ici, le PS serait intervenu pour booster ces aides à la distribution et pour favoriser Bpost. Comment ? Grâce aux bonnes relations que la présidente de Bpost étiquetée PS et placée par Paul Magnette, Audrey Hanard, entretient avec Pierre-Yves Dermagne (PS), ministre de l’Économie et responsable de la concession presse.Sophie De Schrevel, directrice de la régulation chez Bpost, a eu accès à des subsides plus élevés pour le “contrat journal” grâce à des informations privilégiées du SPF Économie, qui dépend du ministre Dermagne (PS) et est l’organisme adjudicateur de la concession de presse. C’est ce qui ressort d’un échange de courriers électroniques internes, consulté par les auteurs de “Bpost Hold-Up”.

Amende de plusieurs centaine de millions d'euros

La Commission européenne aurait donc fondé ses approbations du soi-disant “contrat de journaux”, en juin 2016 et en septembre 2021, sur une désinformation flagrante. Une fois que la Commission aura examiné l’affaire, Bpost risque des amendes européennes de plusieurs centaine de millions d’euros.

Selon la note de Dirk Tirez, la Commission européenne devrait lancer une enquête formelle contre l’État belge et enquêter sur les malversations en matière de subventions publiques au cours des dix dernières années. Pour celui qui a été à la fois acteur et spectateur du scandale Bpost, on est face à une collusion de grande ampleur.